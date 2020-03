METEO per martedì 3 Marzo. CICLONE sull'Italia, MALTEMPO anche forte

Stiamo vivendo la prima fase di vero maltempo sull'Italia di questo 2020, a causa di un'intensa perturbazione pilotata da una saccatura nord-atlantica. Un profondo minimo di pressione si è scavato sul Mar Ligure, a seguito dei contrasti dell'aria mite ed umida con quella più fredda nord-atlantica.

Credit iStock.

Questo avvio di marzo così turbolento deriva da dinamiche atmosferiche connesse ad un Vortice Polare in indebolimento, più allungato verso il comparto centro-occidentale dell'Europa. In tal modo, il treno di perturbazioni raggiunge il Mediterraneo, senza più l'ostacolo dell'anticiclone.

Meteo ITALIA: settimana TURBOLENTA, piogge, neve, vento

Ne derivano condizioni meteo quindi avverse, visto che non si tratta di un semplice e rapido passaggio frontale come quelli visti anche di recente, ma di un vero e proprio ciclone mediterraneo che farà sentire il suo peso per qualche giorno con pioggia abbondante, ma anche un gran carico di neve sulle Alpi.

Oltre alle precipitazioni intense anche a carattere temporalesco, i venti continueranno a soffiare localmente tempestosi in rotazione antioraria attorno al vortice ciclonico, che si appresta ad evolvere lentamente verso il Centro-Sud.

Meteo ALPI: finalmente TANTA NEVE

Vediamo nel dettaglio quelli che saranno gli effetti attesi sull'Italia, con le previsioni meteo per la giornata di domani, martedì 3 marzo. La perturbazione si porterà con il carico di maltempo più forte al Sud, con fenomeni anche temporaleschi e localmente grandinigeni lungo le aree meridionali tirreniche ed il Salento.

Piogge interesseranno qua e là le regioni centrali adriatiche e soprattutto il Nord-Est, con neve sulle Alpi oltre i 700/800 metri. Sul resto d'Italia subentreranno ampie schiarite, con più sole presente tra Nord-Ovest e Toscana costiera centro-settentrionale.

Attese nevicate lungo l'Appennino a partire dai 1000/1200 metri, inizialmente a quote più elevate per l'afflusso delle correnti sud-occidentali. Saranno possibili spruzzate di neve a quote inferiori ai 1000 metri sulla dorsale emiliano-romagnola.

Entro sera i fenomeni si attenueranno su quasi tutto il Centro-Nord, mentre peggiorerà in Sardegna con forti piogge e temporali. Le temperature caleranno in modo notevole su tutto il Centro-Sud, mentre risaliranno al Nord-Ovest per via del soleggiamento.

Pubblicato da Mauro Meloni

