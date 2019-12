METEO per domani, martedì 17 Dicembre. Italia fra piogge e scirocco

E' una fase di stop dell'inverno sull'Italia, per via della presenza di un promontorio anticiclonico sub-tropicale. Questo rinforzo dell'anticiclone risulta però solo temporaneo in vista del progressivo avvicinamento di una perturbazione.

Tale sistema perturbato si lega ad un vortice di bassa pressione, che si va scavando sulla Penisola Iberica e scaturisce dallo sprofondamento di una saccatura atlantica sull'ovest Europa. Correnti umide sud-occidentali condizionano in questa fase il meteo sul Nord Italia e medio-alto versante tirrenico.

EVOLUZIONE meteo settimana: INVERNO in STAND-BY

Questo flusso meridionale, che precede l'impulso perturbato, è atteso in ulteriore intensificazione. Si tratta d'aria anche piuttosto calda, che avrà un notevole effetto sulle temperature destinate a risalire ulteriormente su valori superiori alla norma.

Meteo dalla SETTIMANA turbolenta, burrasche. Nevone su Alpi

Avremo un clima più autunnale che invernale. Vediamo nel dettaglio il meteo previsto per domani, martedì 17 dicembre. Sarà il Nord ancora a risentire del meteo più uggioso con piogge sparse, più frequenti e abbondanti su aree pedemontane alpine del Nord-Ovest, poi anche tra Liguria e Toscana Settentrionale.

Fenomeni decisamente più deboli e sporadici al Nord-Est, dove risulteranno concentrati su aree pedemontane ed alte pianure. Variabilità sarà presente sul resto della fascia del medio-alto versante tirrenico e Sardegna con locali pioviggini possibili fin sull'Alto Lazio.

Qualche debole pioggia raggiungerà anche i settori ionici di Sicilia, Calabria e Salento. Il tempo sarà decisamente più soleggiato altrove, con ampie zone di sereno soprattutto lungo le coste adriatiche. Le temperature faranno registrare degli aumenti, specie nei valori minimi, con venti in rinforzo da scirocco.

Pubblicato da Mauro Meloni

