Meteo maggio estremo, fra TEMPORALI e CALDO. Un mix pericoloso

L'Italia è divisa in due e così sarà per tutta questa settimana: da una parte il Nord si trova sotto tiro di correnti umide e instabili sud-occidentali d'origine oceanica, mentre dall'altra parte il Sud risente di un anticiclone africano in rinforzo, supportato dalla risalita di masse d'aria molto calde subtropicali.

Questa situazione di sostanziale blocco deriverà da una nuova depressione con perno sulla Penisola Iberica, completamente ostacolata nel suo tentativo di spostarsi verso est proprio dall'alta pressione in rimonta sul bacino centrale del Mediterraneo.

METEO INVERNALE su mezza Europa, anche NEVE. TEMPESTE di GRANDINE in Spagna

In tal modo l'Italia si troverà nel bel mezzo di questa contrapposizione di masse d'aria diverse e sarà pertanto terra di scontro. Di certo il Sud e le regioni centrali saranno perlopiù protette dalla cupola dell'alta pressione africana, mentre andrà diversamente sul Nord Italia.

Le regioni settentrionali si troveranno infatti lungo l'area di confluenza fra il caldo africano e le correnti instabili legate al vortice iberico. Avremo così l'incalzare di una serie di impulsi d'instabilità, che determineranno meteo capriccioso in primis sulle Alpi, ma a tratti anche in Val Padana.

Meteo di Maggio, furioso, tra caldo d'Africa e Burrasche

Nel dettaglio, per oggi martedì 12 maggio il tempo farà un po' le bizze al Nord, con acquazzoni o rovesci più probabili fin dal mattino sul Triveneto e soprattutto sul Friuli, ma anche sul Levante Ligure e più in generale su aree alpine, prealpine e alte pianure ove ci sarà una certa attività temporalesco tra pomeriggio e sera.

Insidie si avranno anche sulle regioni centrali, con piogge più probabili in Toscana e a ridosso dell'Appennino. L'evoluzione per mercoledì vedrà il transito di un impulso instabile più organizzato, con piogge e rovesci su gran parte del Nord in transito da ovest verso est.

Non è da escludere qualche temporale intenso. I contrasti saranno ulteriormente acuiti dalla presenza, poco più a nord, di una massa d'aria piuttosto fredda per la stagione alle medie latitudini europee. Questa circolazione fredda non avrà modo però di interagire con la circolazione ben più calda sul Mediterraneo.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Mauro Meloni

