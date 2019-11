Meteo Lunedì ancora pioggia, poi breve pausa seguito da MALTEMPO

Situazione meteo ed evoluzione: il flusso perturbato atlantico continua a dispensare maltempo su molte regioni del nostro Paese. Un vortice di bassa pressione in viaggio verso le regioni meridionali è stato la causa di un weekend davvero tormentato da diffuso maltempo, anche di forte intensità.

Ora è necessario un miglioramento per consentire la diminuzione di portata d'acqua di fiumi e torrenti, specie dove ci sono state piogge torrenziali.

Meteo 7 giorni: verso STOP MALTEMPO, ma durerà poco. Altra pioggia in vista

La nuova settimana si apre con ancora gli effetti di questo intenso peggioramento. Oggi il quadro meteorologico generale rimarrà fortemente compromesso con piogge che insisteranno ancora sulle regioni del Nordovest specie su Piemonte e Liguria, zone già ben colpite nel corso del fine settimana.

Purtroppo però continuerà a piovere, con rovesci anche temporaleschi su molti tratti del Sud Italia, specie tra la Sicilia, la Calabria e tutta l'area ionica. Andranno un po' meglio le cose invece sul Nordest, mentre altre piogge sparse bagneranno la Sardegna e alcuni tratti del medio Tirreno.

Meteo 15 giorni, l'Inverno mostrerà subito i muscoli con FREDDO e NEVE

Da segnalare comunque che nel corso del pomeriggio e la sera il meteo andrà migliorando al Nordovest e sull'area tirrenica mentre al Sud, per vedere un miglioramento bisognerà attendere la notte.

Ci sonno dunque i presupposti per vivere un martedì più tranquillo per tutti. Non mancherà comunque qualche residuo piovasco limitato tuttavia a piccole aree dell'estremo Sud Italia.

Ma attenzione invece ai banchi di nebbia che interverranno in Val Padana e su alcune aree interne del Centro con le prime schiarite, e che potranno provocare serie riduzioni alla visibilità nottetempo e nella primissima parte del mattino.

Previsioni meteo lunedì 25 novembre. MALTEMPO agli sgoccioli, si attenua

Ma la tregua dalla pioggia durerà davvero poco in quanto già tra la notte di martedì e le prime ore di mercoledì, ecco arrivare un nuovo peggioramento per l'ennesima perturbazione atlantica che riporterà la pioggia su alcune regioni d'Italia.

Quindi, di nuovo ombrelli aperti su tutto il Nord, sulla fascia centrale tirrenica e sulla Sardegna. Piogge un po' più abbondanti potrebbero colpire nuovamente la Liguria e il basso Piemonte.

Meteo Aeronautica 30 giorni

Sul resto d'Italia il meteo si manterrà più tranquillo specie al Sud.

Questo nuovo peggioramento non avrà fortunatamente le caratteristiche di forte intensità visto nel precedente, e già dalla giornata di giovedì perderà rapidamente di energia lasciando dietro di se solo una spiccata variabilità con possibili deboli piogge limitate si settori tirrenici. Ma il maltempo di severa intensità, potrebbe non finire qui.

Pubblicato da Piero Luciani

