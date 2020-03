METEO per lunedì 9 Marzo. Arriva nuova perturbazione, ecco gli effetti

Rimasugli d'instabilità insistono ancora su parte del Centro-Sud, a causa dell'influenza di un vortice di bassa pressione che si è ormai portato tra l'Adriatico meridionale e i Balcani. Si tratta degli ultimi disturbi, con l'alta pressione delle Azzorre che tenta di espandersi verso il Mediterraneo.

Grazie alla spinta dell'anticiclone, osserviamo il ripristino di condizioni di bel tempo sulle regioni tirreniche e sul Nord Italia. L'anticiclone in espansione da ovest dovrà però fronteggiare il pressing dell'attività ciclonica nord-atlantica e non riuscirà ad affermarsi in pieno.

ANTICICLONE in arrivo in settimana, porterà primi caldi! Ecco quanto durerà

La vasta depressione, con un nuovo profondo minimo a ridosso della Gran Bretagna, piloterà un fronte verso il Centro Europa, destinato a coinvolgere in parte anche la nostra Penisola. Bisognerà quindi attendere prima di un deciso miglioramento meteo.

Il fronte in transito ad inizio settimana sarà più debole dei precedenti e soprattutto avrà un'evoluzione piuttosto rapida, nulla di paragonabile al maltempo degli ultimi giorni. Vediamo nel dettaglio la previsione meteo per domani, lunedì 9 marzo.

Nuovo peggioramento meteo in arrivo lunedì: ecco le aree coinvolte

L'inserimento della nuova perturbazione porterà alla genesi di un temporaneo modesto minimo di pressione sul Mar Ligure. Qualche debole isolata pioggia raggiungerà il Nord Italia, ma con fenomeni più significativi sul Levante Ligure e sulle Alpi.

La neve cadrà fino attorno agli 800 metri, se non a tratti più in basso, coinvolgendo soprattutto l'Arco Alpino centro-orientale. Le nevicate saranno più rilevanti lungo i versanti esteri e sui nostri confini più settentrionali, con coinvolgimento anche dei settori valdostani.

Tendenza ad attenuazione dei fenomeni nevosi a fine giornata. In giornata il tempo è atteso peggiorare anche sulla Toscana e sulla Sardegna, con piogge e qualche rovescio. In serata le precipitazioni, anche localmente temporalesche, raggiungeranno la Sicilia Occidentale.

Altrove avremo condizioni di tempo più asciutto, ma con nuvolosità in generale aumento soprattutto lungo la zona tirrenica. Non esclusa verso sera la possibilità di qualche pioviggine lungo le coste tirreniche del Lazio. Le temperature caleranno al Nord-Ovest, mentre saliranno sul resto d'Italia.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Mauro Meloni

