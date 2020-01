METEO per domani, lunedì 20 Gennaio. FREDDO e VENTO, in Sardegna MALTEMPO

Pioggia e neve hanno fatto il loro ritorno sull'Italia, per via di una perturbazione giunta dalla Francia che ha la peculiarità di essere seguita da masse d'aria più fredda d'estrazione polare. Si torna così a respirare aria di vero inverno, dopo la lunga fase di piatta anticiclonica.

Credit AdobeStock.

Questo flusso freddo viene dirottato verso l'Italia attraverso correnti nord/orientali che vanno a scorrere lungo il perimetro sud-orientale dell'anticiclone in rimonta sull'Europa Occidentale. Le correnti fredde tendono a scivolare fin su Spagna e Marocco, dove si sta innescando una profonda ciclogenesi.

STOP INVERNO! Arriva FORTISSIMO ANTICICLONE, fino a quando: aggiornamenti

Il grosso del maltempo colpirà quindi la Penisola Iberica, soprattutto le zone affacciate al Mediterraneo, e l'Africa Nord-occidentale. In Italia continuerà ad affluire aria fredda, ma con l'anticiclone che tenderà a riconquistare da nord l'intera Penisola.

MOSTRUOSO ANTICICLONE in vista dopo il freddo, che INCUBO per l'INVERNO

Vediamo nel dettaglio l'evoluzione meteo prevista per domani, lunedì 20 Gennaio. Il flusso di correnti fredde dai quadranti nord-orientali addenserà ancora nuvolosità più attiva sui versanti centro-meridionali adriatici dove non mancheranno ulteriori nevicate in collina sulla dorsale dell'Appennino.

Qualche fiocco a bassa quota potrebbe cadere sul Basso Piemonte e sull'Appennino Emiliano-Romagnolo, mentre il sole prevarrà sul resto del Settentrione con cieli tersi soprattutto su Alpi, Prealpi e zone pedemontane.

Atteso invece maltempo in Sardegna, con piogge anche abbondanti e locali temporali sui versanti orientali, mentre nevicherà sul Gennargentu dai 1400 metri. Qualche debole pioggia interesserà anche la Sicilia Orientale e la fascia ionica della Calabria meridionale.

I venti rinforzeranno ulteriormente dai quadranti orientali sui bacini di ponente, con burrasche in mare al largo della Corsica, della Liguria e della Sardegna. Tendenza a ulteriore rinforzo del vento in Sardegna e poi sul Canale di Sardegna, con scirocco che assumerà intensità burrascosa.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina