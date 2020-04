Meteo per lunedì 20 Aprile. CICLONE entra nel vivo, arriva il MALTEMPO

Si va ritirando l'anticiclone africano che ha dominato negli ultimi giorni sul Mediterraneo e su parte dell'Europa, messo alle corde da un duplice attacco proveniente da un lato dal Vicino Atlantico e dall'altro da infiltrazioni d'aria fredda che spingono dall'Est Europa, in seno ad una saccatura sulla Russia.

Credit AdobeStock.

L'Italia sta per essere colpita dall'ingresso perturbato in avanzamento dalla Penisola Iberica, con un vortice che prenderà forma a ridosso della Sardegna, per poi insistere per più giorni tra il Tirreno e le due Isole Maggiori con ulteriori impulsi perturbati.

Vortice mediterraneo ad inizio settimana: MALTEMPO su parte d'Italia

L'area di bassa pressione si alimenterà proprio dalla confluenza dell'aria mite afromediterranea con quella più fredda richiamata dall'Est Europa. Ne deriveranno così condizioni di prolungata instabilità e a tratti di maltempo su molte regioni d'Italia.

Sta infatti per iniziare una fase decisamente favorevole alle piogge, in particolare per quanto concerne il Centro-Sud. Si annunciano precipitazioni preziose vista la situazione di siccità per molte regioni. Le danze inizieranno già domenica sera, ma vediamo il dettaglio del meteo previsto per domani, lunedì 20 aprile.

Ci saranno nubi e precipitazioni più abbondanti dapprima tra Nord-Ovest, Emilia Romagna, gran parte del Centro Italia e Sardegna. I fenomeni più intensi sono previsti sulla Sardegna orientale, ma anche medio versante adriatico, Emilia Romagna e Ovest Piemonte.

Il maltempo poi colpirà anche il Sud nella seconda parte della giornata con rovesci più frequenti soprattutto tra Campania, Molise, Gargano e ovest della Sicilia, mentre le regioni del Nord-Est dovrebbero rimanere ai margini delle piogge.

Il contesto climatico vedrà un raffreddamento rispetto al weekend, con una diminuzione termica anche di 6-8 gradi rispetto al weekend. Il periodo turbolento potrebbe durare fin dopo metà settimana, con occasione per piogge anche abbondanti e forti temporali.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

METEO CITTÀ

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

TUTTE LE ALTRE LOCALITÀ ED I BOLLETTINI METEO

- Previsioni meteo ITALIA ed tutto il Mondo

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina