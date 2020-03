METEO per domani, lunedì 2 Marzo. Irrompe FORTE MALTEMPO, i dettagli

Marzo segna una svolta meteo davvero brusca e importante, dopo settimane nelle quali l'anticiclone ha dominato in modo quasi assoluto. Le perturbazioni tornano a scorrere in successione verso l'Italia, una forte dinamicità meteo ha ormai preso piede sul Mediterraneo.

Il ritorno delle perturbazioni si deve in qualche modo al Vortice Polare, che finalmente si è indebolito presentandosi maggiormente allungato verso il comparto centro-occidentale dell'Europa. Lo stesso Vortice Polare, fortissimo per tutto l'inverno, non permetteva prima l'arrivo nè del freddo nè delle perturbazioni.

Al momento l'Italia è interessata dal transito di un primo impulso perturbato, che farà da antipasto ad un più marcato peggioramento ad inizio settimana, quando assisteremo all'affondo di una saccatura sul Mediterraneo Occidentale.

Stavolta non si tratterà di un semplice passaggio frontale, ma di un vero e proprio ciclone mediterraneo che farà sentire il suo peso per più giorni con piogge abbondanti, venti burrascosi, ma anche temporali, grandinate e intense nevicate sui monti.

Vediamo nel dettaglio il meteo previsto per domani, lunedì 2 Marzo. La nuova perturbazione, ben organizzata, entrerà nel vivo fin dalla prima parte della giornata sulle regioni settentrionali, con precipitazioni diffuse. Sarà in parte escluso il Piemonte, che resterà in ombra pluviometrica.

Successivamente, i fenomeni raggiungeranno e si intensificheranno tra la Sardegna ed il medio-alto versante tirrenico, con piogge anche abbondanti e qualche temporale. Attese copiose nevicate sulle Alpi oltre i 1000 metri, a quote anche più basse sui settori occidentali e durante i fenomeni più intensi.

La neve cadrà anche in Appennino, specie sulla dorsale settentrionale, ma a quote oltre i 1400 metri. Sul resto d'Italia tempo migliore, ma entro sera forti piogge e temporali raggiungeranno anche la Campania e l'alta Calabria, mentre peggiorerà anche in Sicilia con fenomeni a macchia di leopardo.

