Meteo per domani, lunedì 2 Dicembre. MALTEMPO in marcia sul Centro Italia

E' già terminata la breve tregua anticiclonica ed un nuovo impulso perturbato è giunto sull'Italia, con piogge a partire dal Nord-Ovest, in graduale estensione verso le regioni di Nord-Est e la Toscana. Questo guasto meteo è legato ad una nuova depressione è in cammino dall'Atlantico verso l'Europa Occidentale.

Le piogge risultano più abbondanti al Nord-Ovest, con neve che cade lo stesso copiosa sulle Alpi ma stavolta a quote più basse rispetto alla precedente fase perturbata. Sconfinamenti di neve fino in collina o sull'altopiano si potranno avere sul Basso Piemonte.

Arriva più FREDDO in settimana, ecco quanto crolleranno le temperature!

Rimarranno completamente in attesa le regioni meridionali, con condizioni più stabili anticicloniche e un respiro d'aria mite di provenienza nord-africana. Qui il guasto meteo si concretizzerà solamente più avanti, nel corso della nuova settimana.

Meteo settimana prossima: dal FREDDO al MALTEMPO. Poi GROSSE NOVITA'

Al contrario, sul Centro Italia il tempo si va deteriorando e lo farà ancora di più in avvio di settimana. Ecco nel dettaglio il meteo previsto per domani, lunedì 2 dicembre. Al Nord residue piogge si attarderanno al mattino su Friuli, coste venete e sopratttuto Romagna, ma con tendenza ad attenuazione dei fenomeni.

La parte più attiva della perturbazione si porterà sul Centro Italia, con piogge più forti in Toscana, gran parte del Lazio, Umbria e nord delle Marche, in successiva estensione al resto della regione e all'Abruzzo. Tende a migliorare in giornata sull'Alta Toscana.

Nubi irregolari saranno presenti al Sud e sulle Isole Maggiori, ma con al più qualche sporadico piovasco sui settori ionici e verso sera sull'Alta Campania. I venti risulteranno in genere meridionali, mentre le temperature risaliranno soprattutto sulle pianure del Nord in virtù del previsto miglioramento.

Pubblicato da Mauro Meloni

