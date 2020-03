Meteo per lunedì 16 Marzo. Si afferma anticiclone, ma con qualche disturbo

Torna ad aumentare la pressione sull'Italia, dopo la rapida perturbazione che ha fatto rotta lungo la Penisola e si accinge ad abbandonare l'estremo Sud. Aria più fredda è affluita al seguito della perturbazione, determinando un calo termico più sentito al Nord e sui versanti adriatici.

Credit Shutterstock.

Da ovest però, in seno alla nuova rimonta anticiclonica, tornerà presto un respiro d'aria più mite a tutte le quote, con le temperature che risaliranno la china. In apertura di settimana registreremo un definitivo miglioramento anche sulle regioni meridionali.

ESPLODE IL CALDO in settimana: di nuovo TEMPERATURE ben oltre i 20 gradi

Il campo di alta pressione si consoliderà non solo sul Mediterraneo, visto che praticamente tutta l'Europa Centro-Meridionale sarà sotto l'egemonia anticiclonica, con le perturbazioni costrette a transitare a latitudini molto elevate.

Ci sarà però da monitorare un vortice sull'Iberia, generato dall'affondo di una saccatura ad inizio settimana. Questa depressione, sebbene impossibilità a spostarsi ad est per il blocco dell'anticiclone, influirà solo lievemente sul tempo atteso in alcune delle nostre regioni più occidentali.

Meteo dalla Primavera alla NEVE in pianura.

Ecco nel dettaglio il meteo atteso per domani, lunedì 16 Marzo. L'anticiclone in rafforzamento sarà congeniale al bel tempo, ma con alcune insidie all'estremo Sud tra Salento, Calabria e Sicilia dove sarà possibile qualche debole sporadica precipitazione.

Infiltrazioni d'aria umida, richiamate dalla depressione sull'Iberia, porteranno nuvolosità sparsa al Nord-Ovest e soprattutto in Sardegna dove è atteso qualche piovasco sui settori meridionali ed orientali. Sul resto d'Italia splenderà il sole, con temperature massime in lieve aumento al Centro-Nord.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Mauro Meloni

