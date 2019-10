METEO per domani, lunedì 14. Cenni di peggioramento, incombe perturbazione

Va gradualmente cedendo l'anticiclone, pressato da crescenti infiltrazioni d'aria umida atlantica. Il campo di alta pressione, alimentato da flussi subtropicali, ha spostato il proprio baricentro verso i Balcani e il Mediterraneo Centro-Orientale, a seguito di un affondo della circolazione perturbata verso la Spagna.

Masse d'aria calde di matrice sub-tropicale affluiscono verso l'Italia, con temperature sopra la norma, ma il caldo anomalo per il periodo domina la scena su tutto il Centro Europa. Gradualmente tende ad affluire anche aria più umida oceanica verso i settori più occidentali della Penisola.

METEO: caldo fuori stagione, 30 gradi in Francia. Prima del vero autunno

Il tempo quindi non è più così soleggiato, con disturbi soprattutto sulle regioni di ponente. Si tratta essenzialmente di una nuvolosità marittima che andrà a sommarsi sulle coste alle foschie del mattino e in pianura alle nebbie in sollevamento. Sono attese anche le prime locali pioviggini.

Queste azioni di disturbo si intensificheranno per l'avvio di settimana, per via dell'approssimarsi da ovest dell'impulso perturbato vero e proprio. Avremo quindi l'intensificazione della fase umida prefrontale, con un ulteriore declino dell'anticiclone.

Vediamo nel dettaglio il meteo previsto per domani, lunedì 14 ottobre. Osserveremo un graduale ulteriore peggioramento, specie nella seconda parte del giorno, per le propaggini più avanzate dell'impulso perturbato nord-atlantico associato ad una depressione sul Regno Unito.

Giungeranno quindi delle piogge, ancora deboli, tra estremo Nord-Ovest, alto versante tirrenico e Sardegna orientale. Saranno decisamente più ampie le aperture del cielo lungo le regioni adriatiche e sul Sud Peninsulare.

Questi primi fenomeni rappresenteranno il preludio ad un generale peggioramento che, nella giornata successiva, coinvolgerà gran parte del Centro-Nord dell'Italia. Le temperature resteranno ovunque sopra la norma, ma con prime flessioni nei valori massimi sulle aree interessate da nuvolosità e precipitazioni.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Mauro Meloni

