Meteo per lunedì 10 Febbraio. Qualche pioggia e vento forte, ecco dove

Un campo di alta pressione, supportato da flussi d'aria molto mite, ha nuovamente messo radici sull'area mediterranea, abbracciando anche l'Italia. L'inverno fa così di nuovo un passo indietro, con temperature in netto aumento dopo il clima freddo dei giorni passati.

Credit iStock.

L'egemonia anticiclonica sul Mediterraneo non riesce però a garantire bel tempo incontrastato sull'Italia e tende a subire dei disturbi legati ad infiltrazioni collegate al flusso perturbato oceanico, che investe più direttamente le nazioni centro-settentrionali dell'Europa.

Sul Nord Atlantico è in azione una Depressione d'Islanda molto esplosiva che tende a sprofondare verso la Gran Bretagna e la Francia Settentrionale. La contrapposizione con l'anticiclone più a sud è la causa di venti davvero tempestosi in queste zone.

Il vortice ciclonico sarà molto profondo, con valori di pressione localmente inferiori ai 950 hPa a ridosso del Regno Unito. Sarà proprio quest'intensa area depressionaria ad alimentare l'anticiclone alle nostre latitudini, che non sarà così forte da impedire il transito di deboli perturbazioni.

Un primo fronte farà ingresso proprio lunedì e vediamo quindi il dettaglio del meteo previsto per l'inizio di settimana. Come già accennato, si percepiranno maggiormente gli effetti di una profonda depressione che abbraccerà l'Europa Centro-Settentrionale.

In Italia reggerà ancora in parte l'anticiclone, ma l'aria umida convoglierà un ammasso perturbato che porterà in giornata piovaschi tra la Liguria e le aree tirreniche, specie zone interne a ridosso dell'Appennino, fino alla Calabria. Fenomeni più significativi tra spezzino ed Alta Toscana.

Variabilità sul resto del Nord, con qualche fenomeno più probabile sulle Alpi e sul Friuli. I venti si intensificheranno dai quadranti occidentali, con possibili burrasche sui bacini ad ovest e a nord, in particolare tra Mar Ligure, Tirreno Centro-Settentrionale ed anche l'Alto Adriatico.

Pubblicato da Mauro Meloni

