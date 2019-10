Meteo live: mastodontico Anticiclone e il ciclone mediterraneo

Abbiamo seguito, come si suol dire, step by step l'evoluzione meteo degli ultimi giorni. Siamo partiti dall'affondo depressionario iberico-marocchino, con conseguente rimonta anticiclonica africana sulle nostre regioni, alle piogge torrenziali del Nordovest. Abbiamo proseguito con lo spostamento della depressione nel cuore del Mediterraneo, per arrivare all'isolamento di un vortice ciclonico sul Tirreno meridionale.

Vortice che nelle ultime ore, lo sappiamo, ha provocato condizioni di brutto tempo tra Sardegna, Sicilia e bassa Calabria. Localmente si sono abbattuti nubifragi temporaleschi, il ché era assolutamente preventivabile viste le condizioni termiche dei nostri mari e l'ondata di caldo umido precedente.

Meteo, cambia tutto! Ondata di freddo in arrivo ai primi di novembre, il parere dei modelli ensemble

Il ciclone mediterraneo si è isolato, si è staccato dalla circolazione atlantica per via di un possente Anticiclone che dalla Penisola Iberica - passando per l'Europa centrale - si è allungato verso l'Europa orientale. Qui, da giorni, è presente un promontorio subtropicale che determina condizioni di caldo anomalo. Basti pensare che in alcune località, ad esempio in Romania, la colonnina di mercurio ha superato quota 30°C.

Alta Pressione che, lo si evince facilmente dall'immagine satellitare, si è ripresa il Centro Nord Italia. Per le aree nordoccidentali più colpite dalle piogge torrenziali dei giorni scorsi è certamente una manna dal cielo. Lo è un po' meno per le regioni del versante adriatico, dove non piove da un po' di tempo.

Mar Mediterraneo troppo caldo e fenomeni meteo estremi

Il Vortice sta scivolando verso sud, direzione nord Africa, dove andrà gradualmente ad esaurirsi. Ma attenzione, se vi state domandando - giustamente - quanto durerà l'Alta Pressione vi rispondiamo subito e facilmente: non troppo. A metà della prossima settimana, diciamo a cavallo tra fine ottobre e Ognissanti, proprio il posizionamento dell'Alta Pressione sull'Europa occidentale dovrebbe favorire lo scivolamento di una massa d'aria fredda verso l'Europa orientale.

Freddo che dovrebbe influenzarci più o meno direttamente, dando luogo quasi certamente a un crollo delle temperature e a precipitazioni in alcune delle nostre regioni (o forse su tutte, a seconda della traiettoria d'ingresso del freddo e dell'eventuale isolamento di un vortice di bassa pressione sui nostri mari).

Meteo per domani, domenica 27 ottobre. BEL TEMPO, ma non sulle grandi Isole

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Ivan Gaddari

Inizio Pagina