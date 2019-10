Meteo live: nel pieno dell'irruzione fredda verso l'Italia

Siamo dentro l'irruzione fredda. Le manovre bariche che hanno condotto all'attuale situazione meteo climatica sono state ampiamente descritte nelle ultime 48 ore, difatti con l'ausilio delle immagini satellitari siamo stati in grado di seguire passo passo ciò che stava accadendo.

Facendo un rapido ripasso ricordiamo che le prime precipitazioni sono state innescate da una perturbazione atlantica, dopodiché c'è stato l'aggancio col freddo proveniente dalla Scandinavia (laddove non sono mancate le prime abbondanti nevicate stagionali) e l'ingresso sul Mediterraneo.

Meteo con temperatura in forte diminuzione con burrasca

Ingresso che è stato facilitato dalla comparsa di un promontorio anticiclonico sulla Penisola Iberica, a sua volta spinto a nord dall'uragano Lorenzo. L'immagine satellitare odierna ci consente di apprezzare il posizionamento del fronte freddo, in evidente scivolamento lungo il fianco orientale dell'Alta Pressione.

L'aria fredda scivola su specchi d'acqua decisamente caldi, generando marcata instabilità. Le nubi temporalesche sono possenti, capaci di scaricare al suolo ingenti quantità di pioggia in poco tempo. Non solo, com'era prevedibile ci sono state delle grandinate importanti, specie nel Lazio laddove chicchi di grosse dimensioni hanno causato non pochi danni.

EVOLUZIONE METEO: prima decade di Ottobre verso Autunno

Abbiamo cominciato la giornata con temporali tra le regioni del Triveneto e l'Emilia Romagna, oltre a residua consistente instabilità lungo la fascia tirrenica. Nelle prossime ore i modelli matematici ad alta risoluzione ci confermano il progressivo spostamento delle precipitazioni verso il Centro Sud e in particolare lungo l'Adriatico.

Attenzione, perché anche oggi non mancherà occasione per dei temporali di forte intensità. Poi soffierà il vento, da nord-nordest, vento che farà calare ulteriormente le temperature portandoci su valori più consoni al periodo o addirittura al di sotto delle medie climatiche di riferimento. Ma non dobbiamo stupirci, non c'è niente di strano in tutto ciò. Dopotutto siamo a Ottobre ed è giusto che il tempo prenda una piega differente rispetto a quanto accaduto i giorni scorsi.

Meteo 7 giorni: AUTUNNO decolla. Fresco e altre PERTURBAZIONI nel weekend

Pubblicato da Ivan Gaddari

