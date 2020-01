Meteo, la TEMPESTA di neve perfetta in Europa, dove? In Islanda e Spagna

Le condizioni meteo avverse questo inverno non danno tregua l'Islanda, così anche alla parte più settentrionale della Scandinavia, ovvero quelle aree più settentrionali dell'Europa, più vicine al Vortice Polare che come abbiamo indicato, quest'anno è fortissimo, e genera profonde aree di bassa pressione, con minimi barici e venti da uragano.

Tempesta di neve verso la Spagna.

L'Islanda nelle prossime due settimane sarà interessata da svariate tempeste con venti anche di uragano. La prima si verificherà a partire da domani sera e proseguirà lunedì, con venti che potrebbe raggiungere localmente i 150-180 km/h, mentre durante la settimana prossima ne sono attese altre, e così ancora nei giorni successivi, quando la temperatura s'abbasserà ulteriormente.

TORMENTA DI NEVE da record paralizza il Canada orientale

Ma ciò che fa notizia per noi è quello che sta per avvenire in Spagna.

In Italia sta giungendo aria fredda proveniente dai Balcani, questa prenderà vigore a partire da domenica è specialmente lunedì, quando si formerà un'area di alta pressione di eccezionale portata, con i suoi massimi tra l'Austria e la Slovenia.

Meteo 7 giorni: Italia tra CICLONE MEDITERRANEO e VENTI FREDDI da est

Contestualmente, una perturbazione dall'Italia, inizialmente di debole intensità, prenderà vigore man mano che si porterà verso le isole Baleari, sospinta dal vento proveniente da est. In quell'area si formerà un'area di bassa pressione, e la differenza di pressione atmosferica tra il minimo di bassa spagnolo e l'anticiclone con i massimi sull'Austria, determineranno tempeste di vento su tutto il Mediterraneo occidentale, innescando forte maltempo sulla parte orientale della penisola iberica. In Spagna questa situazione è nota come Gota fria, ed è temutissima per le conseguenze.

Abbiamo detto che sarà coinvolta parzialmente anche la Sardegna, così anche la Corsica, dove sono attese precipitazioni molto intense su settori orientali, che nei rilievi cadranno sotto forma di neve.

Ma è in Spagna e si attende maltempo, dove sui rilievi oltre gli 800 metri sono attese nevicate ingenti. Localmente la neve potrebbe cadere anche a quote più basse. I bollettini meteo indicano che in alcune località potrebbero cadere anche 150 cm di neve, generando notevoli problemi alla circolazione stradale.

Madrid dovrebbe essere interessata parzialmente dal maltempo, non è atteso niente di eccezionale.

Ma nella costa orientale spagnola che va dal Golfo di Gibilterra sino a Barcellona, Gota fria causerà piogge abbondantissime che potrebbero assumere intensità di nubifragio e procurare anche alluvioni lampo. E tutto questo maltempo si tramuterà in neve sui rilievi.

Avremo la tempesta perfetta, un fenomeno abbastanza raro in Spagna con le conseguenze evidenziate, che sta per avvenire in questo inverno estremamente anomalo. Anche in Spagna la temperatura è stata piuttosto elevata, e solo in questi giorni si sono abbassati i valori notturni nelle zone interne, dove consuetudine avere forti escursioni termiche.

