Meteo: la SETTIMANA si chiude con la PIOGGIA e la NEVE

L'alta pressione che in questi ultimi giorni ha riportato una totale stabilità atmosferica, sta perdendo un po' del suo smalto a causa di un vortice ciclonico in movimento dalla Spagna verso l'Italia. Esso accompagnerà una moderata perturbazione che già oggi comincerà a far sentire i suoi effetti su alcuni angoli del Paese. Insomma, confermiamo che la SETTIMANA si chiuderà con la PIOGGIA per molte regioni d'Italia. Vediamo quali.

Non sono da escludere cadute di neve a bassa quota al Nord Italia. Credit foto iStock.

Come detto, i primi segnali di un peggioramento si avvertiranno già dalle prossime ore quando deboli piogge potranno bagnare i settori orientali e settentrionali della Sardegna e l'area del ponente ligure in estensione nel corso della mattinata al resto della Liguria. Più asciutto invece il tempo sul resto del Paese ma con nubi in aumento al Centro Nord.

Nel corso del pomeriggio la pioggia si farà più minacciosa bagnando ancora una volta la Liguria, la Sardegna centro settentrionale fino alla Toscana e al Lazio. Ancora in attesa invece il resto del Centro-Nord e gran parte del Sud.

Arriviamo al primo step del fine settimana e dunque alla giornata di sabato la quale, a conti fatti, potrebbe essere quella più capricciosa del weekend. Alla mattina infatti avremo già piogge sparse a tratti anche sotto forma di rovescio sul basso Piemonte, la Liguria, gran parte della Lombardia, in Emilia Romagna e sul basso Veneto. Al Centro invece avremo anche qualche temporale come sulla Toscana e sul Lazio e piogge sparse invece su Marche e Umbria. Deboli piogge potranno bagnare inoltre l'area ionica.

Nel corso della giornata le precipitazioni si attenueranno parzialmente soprattutto al Nord e sulla Sardegna. Continuerà invece a piovere sul levante ligure, sulla Toscana e sul Lazio. Altrove avremo invece una spiccata variabilità ma con minor rischio di pioggia.

Sul fronte neve segnaliamo la possibilità di qualche nevicata sull'Appennino ligure orientale e su quello tosco emiliano sopra i 1400/1500 metri di quota. Spruzzate di neve sono attese anche sulla dorsale appenninica centrale ma a quote un po' più elevate.

Infine, la domenica, farà registrare un moderato miglioramento anche se i cieli si manterranno ancora coperti da nubi sparse. La pioggia potrà ancora cadere sulla Toscana, in Umbria, sulla Sardegna occidentale e su alcuni tratti del Sud specie la Calabria e la Puglia centro meridionale. Ancora possibili deboli nevicate sull'Appennino centro settentrionale ma sempre a quote alte.

Alcune generose schiarite si attiveranno invece al Nord soprattutto sui rilievi.

Attenzione inoltre alla nebbia che nelle prime ore della domenica potrà formarsi sulle pianure del Nord-ovest.

