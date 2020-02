Meteo Italia: WEEKEND di CARNEVALE anomalo, super anticiclone. Poi novità

METEO SINO AL 26 FEBBRAIO 2020, ANALISI E PREVISIONE

Torna ad insediarsi l'anticiclone sull'Italia, dopo il rapido passaggio della perturbazione nord-atlantica lungo lo Stivale, seguita da correnti settentrionali che insistono su tutto il Centro-Sud. Gli ultimi rimasugli d'instabilità hanno ormai abbandonato anche l'estremo Sud, data l'evoluzione del fronte molto rapida.

Il tempo torna quindi decisamente stabile, con l'anticiclone da ovest destinato a consolidarsi ulteriormente e a riportare clima ovunque molto mite, almeno in pieno giorno. Il rinforzo dell'anticiclone sul Mediterraneo si contrappone invece a condizioni di meteo tempestoso sul Nord Europa, per la successione di nuove profonde aree di bassa pressione.

Le potenti depressioni alle alte latitudini si generano a causa di un Vortice Polare di nuovo in intensificazione, sempre estremamente forte e compatto. Come accade ormai da inizio inverno, l'anticiclone è invece una costante alle latitudini mediterranee e questo impedisce non solo il tipico clima freddo stagionale, ma anche l'arrivo di perturbazioni degne di essere definite tali.

ANTICICLONE IN RINFORZO NEL WEEKEND, NOVITA' DOPO MARTEDI' GRASSO

Ci attendiamo quindi giornate di bel tempo, con il campo di alta pressione che si irrobustirà parecchio nel corso del fine settimana di Carnevale. Le temperature aumenteranno con un clima che avrà connotati di stampo decisamente primaverile, considerando che l'alta pressione sarà associata ad una bolla d'aria calda in quota, che si spingerà fin sul Mediterraneo.

Il caldo anomalo sarà piuttosto accentuato soprattutto in quota. Dopo il weekend, l'anticiclone inizierà a mostrare segni di cedimento, sotto l'incalzare d'infiltrazioni inizialmente miti d'aria più umida atlantica. Il flusso perturbato inizierà a scendere di latitudine e a lambire le Alpi, mentre in Italia avremo disturbi nuvolosi crescenti sui settori occidentali, causati dall'aria umida.

L'abbassamento del flusso atlantico creerà i presupposti per il passaggio di corpi nuvolosi più organizzati e per l'avvicinamento di impulsi d'aria più fredda nord-atlantica. Un primo ingresso freddo potrebbe aversi sull'Italia a cavallo fra mercoledì 26 e giovedì 27 febbraio, con associata una perturbazione che riporterebbe piogge e anche un significativo calo delle temperature.

METEO VENERDI' 21 FEBBRAIO, PREDOMINIO DEL SOLE QUASI ASSOLUTO

A seguito dell'espansione a tutta Italia del ramo orientale dell'anticiclone delle Azzorre, ritroveremo diffuse condizioni di bel tempo, con addensamenti residui sul basso versante tirrenico e qualche nube bassa di poco conto in arrivo su Toscana, Liguria e Sardegna. Attese foschie ed isolate nebbie nottetempo in Pianura Padana, principalmente lungo il Po.

Nella prima parte della giornata, una certa nuvolosità si andrà ad addossare sull'Arco Alpino settentrionale, lambito da una perturbazione in transito sull'Europa Centrale. Qualche fenomeno di poco conto interesserà i settori di confine centro-orientali, principalmente tra Alta Valtellina e settori altoatesini, a carattere nevoso dai 1200 metri.

BEL TEMPO PER IL FINE SETTIMANA, ANTICICLONE PIU' ROBUSTO

Avremo un fine settimana con l'abbraccio sempre più forte dell'anticiclone e quella di sabato sarà una giornata decisamente soleggiata ovunque, con tempo in miglioramento anche sulle Alpi Orientali. Poche nubi si avranno sulle Isole Maggiori, ma si tratterà di nuvolaglia del tutto innocua, mentre qualche velatura alta e sottile solcherà i cieli del Centro-Nord.

Foschie e locali nebbie si avranno tra notte e primo mattino in Val Padana. La situazione non è destinata a cambiare quasi per niente per la giornata di domenica, anche se infiltrazioni umide marittime determineranno annuvolamenti crescenti tra Liguria centro-orientale ed Alta Toscana. Qualche nuvola non mancherà anche tra Campania e Calabria tirrenica.

TEMPERATURE MITI NEL WEEKEND, TEPORE PRIMAVERILE

L'aumento termico riguarderà soprattutto i valori massimi, per quello che sarà un weekend dal sapore primaverile. Avremo clima molto mite, con temperature anche fino a 18 gradi al Nord-Ovest, centrali tirreniche, Sud ed Isole, con isolati picchi di 20 gradi ed oltre tra Puglia ed est Sicilia, specie domenica. Le temperature minime resteranno più frizzanti, per la serenità del cielo.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il promontorio anticiclonico subtropicale insisterà anche per l'inizio di settimana, prima di un decadimento graduale che darà spunto alle perturbazioni di tornare ad affacciarsi verso l'Italia. Un impulso più incisivo potrebbe transitare proprio a metà settimana, apportando un generale peggioramento seguito da aria più fredda in discesa dal Nord Europa.

