Meteo Italia, VORTICE ciclonico di FREDDO MALTEMPO

Un FREDDO VORTICE di bassa pressione si sta spostando dal Sud verso l'area tirrenica e condizionerà con forte MALTEMPO la giornata di oggi e gran parte di venerdì. Vediamo nel dettaglio come evolverà la situazione meteo nelle prossime ore e la tendenza fino al weekend.

Questa mattina avremo cieli grigi e cupi soprattutto sulle regioni centro-meridionali dove rovesci, temporali e nevicate sui rilievi appenninici saranno all'ordine del giorno. La neve cadrà a quote relativamente basse in particolare sull'Appennino centrale a quote più alte invece al Sud. Tempo più asciutto con anche qualche generosa schiarita invece sulla Sardegna.

Al Nord il meteo sarà meno perturbato con piogge più discontinue ma con qualche nevicata a quote molto basse sui rilievi alpini e localmente fino in pianura in Emilia Romagna e sul basso Veneto.

L'area di bassa pressione continuerà a muoversi sull'area tirrenica anche venerdì anche se i venti cominceranno a scaldarsi ruotando dai quadranti meridionali. Le temperature infatti sono previste in generale aumento anche se il meteo sarà ancora fortemente instabile al Centro-Sud. Avremo invece i primi segnali di miglioramento al Nord.

Nel corso del weekend l'atmosfera tenderà a divenire più tranquilla al Centro-Nord salvo qualche nota d'instabilità sui rilievi alpini. Resterà invece più capricciosa al Sud e sulle due isole Maggiori con piogge e qualche temporale ad appannaggio soprattutto della Sicilia, la Calabria e gran parte dell'area ionica fino al Sud della Campania.

Attenzione alle temperature che faranno registrare un ulteriore incremento specialmente nei valori massimi che potranno tornare a salire fino a toccare punte tipicamente primaverili e dunque prossime ai 18-20°C su molte località del Centro e della Val Padana.

