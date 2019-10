Meteo Italia verso l'Alta Pressione per un WEEKEND quasi perfetto

Situazione meteo ed evoluzione: ci sta per abbandonare quella che sicuramente sarà l'ultima perturbazione della settimana, che ha portato un po' di pioggia soprattutto a ridosso delle regioni del Nord. Il Centro Sud, ad accezione di alcuni tratti interni della Toscana e dell'Umbria, nemmeno si sono accorti del transito di questo nuovo peggioramento.

La situazione su scala generale sta dunque avviandosi verso un repentino miglioramento e questo grazie ad un'area di alta pressione, la quale a piccoli passi, avanzerà inesorabilmente verso l'Italia pronta a riportare una fase di maggior stabilità atmosferica proprio a cavallo del prossimo WEEKEND. Vediamo più nel dettaglio.

Evoluzione meteo: prima mite, poi autunnale. I dettagli

Intanto oggi sarà ancora una giornata po' zoppicante sul fronte meteorologico, con residua incertezza al Nord e su parte del Centro a causa di una spiccata variabilità. Anche alcune zone del Sud dovranno fare i conti con qualche grattacapo, ma essenzialmente le aree ioniche della Calabria e della Sicilia, a causa di un imperterrita circolazione ciclonica sul Nord Africa, eredità della prima perturbazione che ha interessato il nostro Paese ad inizio settimana.

Ma in nostro soccorso ecco arrivare un venerdì di totale tranquillità atmosferica, una pace minata solo parzialmente da qualche nube di passaggio che tuttavia non darà luogo e nessun tipo di precipitazioni. Sarà il preludio ad un WEEKEND quasi perfetto, governato da una figura di alta pressione ormai presente su tutto il Paese.

Tendenza meteo ITALIA ed Europa: freddo a nord, mite a sud

Ma perché abbiamo scritto quasi perfetto? Domanda più che lecita, ebbene, anche se il bel tempo e la stabilità atmosferica riusciranno ad avvolgere sia il sabato che la domenica, bisognerà fare i conti con un elemento piuttosto scomodo: la prima nebbia. Nonostante il buon soleggiamento previsto, che farà lievitare non poco le temperature massime su tutto il Paese, continuerà a fare piuttosto fresco di notte, specie al Centro Nord.

La presenza di generosi rasserenamenti notturni uniti proprio alle basse temperature, saranno elementi fondamentali per lo sviluppo delle prime nebbie. A rischio saranno come spesso avviene le pianure del Nord, ma anche alcuni tratti interni del Centro come in Toscana e in Umbria. Nebbia che si dissolverà di giorno, comunque.

Meteo Olanda, dopo tanti record di caldo, ecco un record di freddo!

Suggeriamo molta attenzione lungo le strade interessate dal fenomeno, e come evidenziato dalla cartellonistica stradale, oltre che dalle norme di sicurezza, con la nebbia è necessario ridurre sensibilmente la velocità e aumentare la distanza tra veicoli.

Per il resto, le giornate soleggiate garantiranno pomeriggi davvero miti.

Anticipo di meteo invernale in Polonia, freddo con temperature record

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Tifone Hagibis verso il Giappone, allarme meteo sulle coste meridionali

- ANCONA

- AOSTA

Meteo: torna un CALDO quasi estivo. Dinamiche e durata

- BARI

- BOLOGNA

Meteo molto mite: l'ottobrata vista con lo Zero Termico

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

Meteo Italia 15 giorni, cambia tutto: forte MALTEMPO dall'Oceano Atlantico

- CATANZARO

- FIRENZE

Meteo 7 giorni: ultimi DISTURBI, poi via alla grande OTTOBRATA sull'Italia

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Piero Luciani

Inizio Pagina