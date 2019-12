Meteo Italia: verso FREDDO, per Capodanno cambia di nuovo tutto

METEO SINO AL 1° GENNAIO 2020, ANALISI E PREVISIONE

Il dominio anticiclonico si mantiene ancora saldo sull'Italia e sul Mediterraneo, anche se il cuore della mega struttura stabilizzante resta posizionato sui paesi occidentali dell'Europa. L'Italia non è quindi completamente protetta, con qualche ulteriore disturbo, seppure di poco conto, sulle Alpi di confine e sul Sud Italia.

Il rinforzo dell'anticiclone trae giovamento dall'apporto di un promontorio di matrice subtropicale che è garanzia di clima molto mite. Il campo di alta pressione è atteso espandersi con i propri massimi verso l'Europa nordoccidentale e ciò comporterà la discesa di correnti fredde settentrionali dopo Santo Stefano dirette verso la Penisola Balcanica con raffreddamento su tutto l'Est Europa.

Aria artica verrà traghettata lungo il bordo orientale e meridionale dell'anticiclone, con ingresso previsto verso l'Italia di questo impulso freddo alla fine del 27 dicembre. L'arretramento ad ovest dell'anticiclone andrà a favorire la penetrazione dell'irruzione nordica verso l'Italia, associata ad un fronte freddo che colpirà soprattutto le Adriatiche ed il Sud.

I massimi dell'anticiclone si andranno a piazzare tra Europa Centrale e Danimarca, con l'aria fredda che si insinuerà lungo il corridoio orientale dell'anticiclone. L'impulso artico entrerà poi in modo più deciso il giorno 28 attraverso venti nord/orientali verso il medio-basso versante adriatico e il Sud, portando anche un certo peggioramento.

Sulla base di quanto prospettato dai centri meteo di calcolo, l'obiettivo principale della colata artica sarà rappresentato, con ogni probabilità dall'area balcanica. In Italia il freddo sarà più acuto tra Adriatiche, dorsale appenninica e Sud Italia. Non sarà un raffreddamento eccezionale, ma almeno su queste zone le temperature scenderanno un po' sotto la media.

L'afflusso d'aria fredda non dovrebbe però protrarsi a lungo, raggiungendo il culmine tra il 29 e il 30 dicembre. L'anticiclone non si darà per vinto e avrà tutte le intenzioni di tornare verso l'Italia tra San Silvestro e Capodanno, dando una spallata all'irruzione fredda e riportando aria più mite con temperature in risalita su valori ben superiori alla norma.

METEO PER VENERDI' 27, PRIMI CENNI DI CAMBIAMENTO PER FREDDO DA EST

Ci sarà un peggioramento sulle Alpi con nubi in progressivo aumento e qualche nevicata perlopiù sulle aree confinali, con quota neve che tenderà a scendere fin verso i 700/800 metri nelle ore serali. Sempre in serata, le nubi aumenteranno anche sulle pianure del Triveneto, ma senza fenomeni significativi.

Dopo aver valicato le Alpi, il fronte si ripresenterà verso le regioni centrali adriatiche, con qualche piovasco entro la tarda serata sulle basse Marche, Abruzzo, Molise e Gargano, a carattere nevoso sulle zone interne. Dalla sera qualche pioggia è attesa anche in Sicilia. Permanenza di bel tempo sulle rimanenti regioni, a parte nuvolaglia e qualche pioggia mattutina sul Basso Lazio.

EVOLUZIONE DEL WEEKEND INVERNALE, SPRUZZATE DI NEVE IN COLLINA

Per sabato si accentuerà l'afflusso da nord, con l'ingresso di un impulso frontale a carattere freddo ad alimentare instabilità sul medio-basso versante adriatico, ma anche tra Lucania, Calabria e nord della Sicilia. I fenomeni saranno intermittenti anche a carattere di rovescio, con tendenza a qualche nevicata fino in collina, attorno ai 300/400 metri, lungo i versanti adriatici dell'Appennino.

Nella giornata di domenica una certa variabilità insisterà sulle regioni ioniche e in Sicilia con qualche sporadico fenomeno, anche a carattere di rovescio, in rapido esaurimento. Qualche debole precipitazione si attarderà inizialmente anche in Abruzzo. Altrove bel tempo prevalente, con isolate formazioni nebbiose sulla Val Padana.

BRIVIDI D'INVERNO, MA NON DURERANNO A LUNGO

Un impulso d'aria artica determinerà un deciso raffreddamento tra Adriatiche e Sud, specie tra il 28 e il 29 dicembre, con temperature che precipiteranno anche al di sotto della media. Il calo termico si farà sentire pressoché ovunque, tranne che sul Nord-Ovest. Già nei primi giorni della settimana e poi a Capodanno le temperature riprenderanno a salire a partire dal Nord e dai versanti tirrenici.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Dopo la fase fredda e leggermente instabile del weekend, l'anticiclone dovrebbe poi nuovamente spingere da ovest e irrobustirsi da San Silvestro, per un Capodanno più soleggiato e mite. Insomma, l'inverno sembra ancora avere molta difficoltà a decollare davvero, a causa di un Vortice Polare che continuerà a mantenersi molto attivo. La prima parte dell'anno vedrà l'anticiclone in gran spolvero.

