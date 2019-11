METEO ITALIA venerdì, forte maltempo al Centro-Nord. Neve Alpi e bufere

Ripetuti assalti perturbati continuano a puntare l'Italia e non si scorgono novità meteo all'orizzonte. Il maltempo continuerà a più riprese a penalizzare il nostro Paese, con una nuova fase critica che si aprirà nei prossimi giorni.

Il flusso atlantico appare molto energico, fino alle nostre latitudini, amplificato da un'ampia circolazione di bassa pressione posizionata sull'Europa Occidentale e che si protende verso il Mediterraneo. Un intenso sistema perturbato sta arrivando ora sull'Italia.

Maltempo con altra NEVE sull'Italia, ne sta arrivando TANTISSIMA. Ecco dove

Le condizioni meteo sono quindi in rapido deterioramento, in quanto come effetto della nuova forte perturbazione si scaverà una depressione secondaria sui mari italiani, con piogge che potranno risultare intense sulle aree esposte.

Meteo Sud Italia: importantissime piogge. Le mappe

La perturbazione avrà modo di portare maltempo, ma anche venti fino a burrasca. Vediamo il dettaglio del meteo previsto per domani, venerdì 8 novembre. Acute condizioni di maltempo le ritroveremo fin dal mattino sul Nord Italia.

Piogge e temporali anche forti colpiranno la Liguria di Levante, l'Emilia, la Lombardia ed il Triveneto, con rischio di locali nubifragi. Nevicherà in modo molto abbondante sulle Alpi, soprattutto tra Alta Lombardia e settori dolomitici, con fioccate attese fino ai 1200 metri durante i fenomeni più intensi.

Intense precipitazioni investiranno anche la Sardegna e le regioni centrali tirreniche, risultando persistenti sull'Alta Toscana. Sul resto d'Italia avremo tempo migliore, ma con tendenza a peggioramento in Campania e sull'ovest della Sicilia.

I venti spireranno in genere tra scirocco e libeccio, in generale accentuazione e con raffiche fino a burrasca. La ventilazione sarà più intensa sull'area tirrenica e sull'Alto Adriatico, con probabili mareggiate lungo le coste esposte.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina