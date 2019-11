Meteo Italia torna la pioggia con una perturbazione

SITUAZIONE ED EVOLUZIONE METEO: come da previsioni, il quadro meteorologico era migliorato sul nostro Paese. Le forti ed incessanti piogge del weekend hanno lasciato spazio ad una tregua condita a tratti anche da generose schiarite.

Purtroppo però all'orizzonte si sta già approssimando una nuova perturbazione che colpirà l'Italia nel corso della giornata odierna, lasciando qualche strascico anche nelle successive 48 ore.

E' il caso di dire che pioverà sul bagnato in quanto questa perturbazione colpirà nuovamente il Nord Italia, e ancora una volta i settori più occidentali italiani.

Stamattina le prime piogge le troveremo in azione tra il Piemonte e la Liguria, con possibili nuove nevicate mediamente sopra i 1500 metri di quota.

Col passare delle ore le piogge si estenderanno anche al Nordest, su gran parte dell'area tirrenica centrale e la Sardegna.

Nel corso del pomeriggio i fenomeni potrebbero risultare a tratti anche intensi sulla Liguria di Levante e sulle coste settentrionali della Toscana.

Le precipitazioni raggiungeranno in serata anche il Lazio, la Campania fino alle coste tirreniche della Calabria. Nel contempo cesserà di piovere sul Piemonte ma non sul resto del Nord.

Giovedì il fronte perturbato scenderà verso sud, coinvolgendo in particolare le regioni del medio e basso Tirreno, mentre avremo tempo più tranquillo sul resto del Sud Italia e la fascia adriatica del Centro. Migliorerà il meteo anche su tutto il Nord.

Da venerdì un timido rialzo della pressione atmosferica riporterà condizioni meteo abbastanza tranquille su tutto il Paese, salvo qualche residua nota d'incertezza che potrà attardarsi sull'area meridionale tirrenica.

C'è invece da segnalare per il Nord che durante la notte e nelle prime ore del mattino si formeranno insidiosi banchi di nebbia, i quali potranno ridurre la visibilità su molti tratti della Val Padana.

Sul fronte delle temperature il quadro generale non farà registrare grossi scossoni anche se ci attendiamo su venerdì un moderato calo termico al Nord e sull'area tirrenica, per via di un rinforzo delle correnti più fresche nord-occidentali.

Pubblicato da Piero Luciani

