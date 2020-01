Meteo Italia: TERMOMETRI impazziti verso oltre i 20°C. Ecco Dove

E pensare che proprio da oggi entriamo nei tre giorni considerati per tradizione come i più freddi dell'Inverno, quelli della Merla per capirci meglio. Tuttavia le temperature sono ben lontane dall'essere fredde, almeno per il periodo. I venti miti sud occidentali che avvolgono da alcun giorni il nostro Paese, contribuiscono a mantenere il quadro climatico decisamente troppo tiepido per la stagione.

Le aree dove nei prossimi giorni si registreranno le temperature più alte saranno quelle del Sud e le due Isole Maggiori. Queste zone infatti, sono geograficamente più esposte ai venti occidentali.

Da oggi e fino a sabato, i valori termici non subiranno grossi scossoni. Sulle regioni meridionali le temperature massime potranno salire anche verso i 18-20°C specialmente in Sicilia e sui comparti ionici della Calabria.

Anche sulle regioni del Centro la colonnina di mercurio si manterrà piuttosto alta per la stagione. Città come Roma e Firenze ad esempio, toccheranno valori intorno ai 14-15°C.

Al Nord farà leggermente più fresco anche a causa di una maggior ingerenza delle nubi e delle nebbie soprattutto sul Nord-Ovest. Avremo tuttavia punte massime ugualmente superiori alla media stagionale che potranno attestarsi intorno ai 12-14°C su gran parte della Val Padana.

Ma le cose potrebbero ulteriormente aggravarsi sul fronte delle anomalie termiche. Da domenica e soprattutto con l'inizio della prossima settimana, una risalita verso nord dell'anticiclone nord-africano, potrebbe far ulteriormente lievitare i termometri su tutto il Paese.

Sulle regioni meridionali si potranno anche superare i 20°C con picchi fino a 22-23 gradi, valori tipicamente primaverili.

Un ulteriore incremento termico si avvertirà anche al Centro-Nord. Sulle regioni centrali si potrà salire fino a 16-17 gradi a Roma, mentre al Nord si potranno toccare punti di 15°C su gran parte della fascia pianeggiante.

A conti fatti il clima sarà dunque destinato a risultare davvero caldo per la stagione su tutto lo stivale con un anomalia termica positiva anche prossima ai 9-10°C soprattutto al Sud e sulle due Isole Maggiori.

