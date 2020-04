Meteo Italia: TEMPORALI fino al weekend al Nord, poi ci prova l'anticiclone

METEO SINO AL 6 MAGGIO 2020, ANALISI E PREVISIONE

Ulteriori impulsi perturbati transitano su parte dell'Italia, con le condizioni meteo che si mantengono caratterizzate da forte dinamicità per l'influenza di una profonda depressione atlantica centrata sulle Isole Britanniche. Dopo la perturbazione odierna, piogge e temporali andranno a coinvolgere ancora il Nord soprattutto a ridosso delle aree alpine e prealpine.

Pochi gli effetti al Centro-Sud, dove ci saranno solo pochi disturbi che si manifesteranno soprattutto a ridosso dei rilievi, per effetto di modeste infiltrazioni d'aria più fresca in quota. Nel corso del weekend assisteremo ad una progressiva rimonta anticiclonica subtropicale, destinata alla Penisola Iberica e alla Francia meridionale.

Questa risalita dell'anticiclone contribuirà però a porre fine alla scorribanda di perturbazioni dirette verso le Alpi a partire da domenica 3 maggio. In Italia permarrà comunque una circolazione di correnti relativamente fresche in quota da nord-ovest, che potranno favorire dei locali temporali diurni lungo la dorsale appenninica.

ONDATA DI CALDO A DUE PASSI DALL'ITALIA

Le propaggini orientali del cupolone anticiclone nord-africano si faranno sentire anche sull'Italia, portando un graduale miglioramento a fine weekend. La stabilità si andrà a consolidarsi all'inizio della nuova settimana, momento tra l'altro dell'inizio della fase 2 che quindi coinciderà con bel tempo quasi ovunque.

La bolla d'aria calda africana proverà ad espandersi verso l'Italia, ma almeno nell'inizio della settimana lo farà in minima parte. Un po' di caldo si farà sentire sui versanti occidentali della Penisola, al Nord e in Sardegna, mentre il grosso del flusso sahariano resterà confinato alla Penisola Iberica e al sud della Francia.

Diversamente da quanto evidenziato nelle precedenti proiezioni, sembra che l'anticiclone africano potrebbe faticare più del previsto a portarsi con tutto il suo carico d'aria rovente sahariana verso l'Italia e saranno così le nazioni dell'Europa Occidentale a risentire più direttamente dell'anticipo d'estate.

Il nostro Paese, anche verso metà settimana, si potrebbe venire a trovare a metà strada fra l'anticiclone africano e correnti più fresche in discesa sui Balcani, che lambiranno soprattutto le nostre regioni adriatiche e il Sud. In sostanza, è al momento smentito il caldo intenso per l'Italia, ma rimane incerta l'evoluzione meteo per la seconda parte della prossima settimana.

METEO VENERDI' 1° MAGGIO, TEMPORALI SU ALPI E PARTE DELLA VALPADANA

In avvio di giornata avremo qualche fenomeno all'estremo Nord-Est per la vecchia perturbazione, mentre verso le ore centrali un nuovo fronte freddo raggiungerà le Alpi a partire da ovest ed in successiva espansione a tutto l'Arco Alpino, con sconfinamenti di fenomeni temporaleschi verso le alte pianure del Nord Italia.

Qualche pioggia o rovescio temporalesco coinvolgerà anche il Levante Ligure e l'Alta Toscana, soprattutto le zone d'entroterra. Scenario invece pressoché invariato al Centro-Sud, con prevalenti schiarite a parte una certa variabilità in Appennino e sulle regioni del Basso Tirreno, con qualche locale piovasco di debole intensità.

METEO WEEKEND ANCORA CON QUALCHE SPUNTO TEMPORALESCO

Un altro impulso frontale lambirà ancora le Alpi sabato, con fenomeni temporaleschi che stavolta potrebbero risultare più circoscritti in montagna e maggiormente intensi sulle aree di confine. Solo tra Friuli e Alto Veneto si potranno avere locali acquazzoni anche sulle pianure Il tempo resterà migliore sul resto d'Italia, a parte una certa variabilità in Appennino.

Domenica l'alta pressione, in rinforzo sull'Europa Occidentali, si farà sentire maggiormente e quanto meno bloccherà l'avanzata di ulteriori perturbazioni atlantiche. La giornata si annuncia più stabile al Nord e sulle Alpi, mentre lieve variabilità è attesa sulle regioni centro-meridionali adriatiche e dorsale appenninica con qualche acquazzone temporalesco, specie al pomeriggio.

VERSO CLIMA UN PO' PIU' CALDO DAL WEEKEND

Da domenica le temperature inizieranno a salire decisamente soprattutto al Settentrione, Toscana e Sardegna, mentre al Centro-Sud insisteranno correnti più fresche da nord. Non ci saranno grandi novità da inizio settimana, con un ulteriore rialzo termico sui versanti occidentali della Penisola, mentre aria più fresca insisterà tra Adriatiche e Meridione.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Ci potrebbe quindi essere così un sostanziale nulla di fatto rispetto all'ipotesi paventata di primo caldo intenso precoce per la prossima settimana. In prospettiva, per la parte finale della prossima settimana l'Italia sarebbe vulnerabile a intrusioni di nuove masse d'aria instabili, che apporterebbero condizioni ideali per temporali anche intensi, sebbene distribuiti in modo non omogeneo.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

