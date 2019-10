METEO ITALIA: temperature ovunque in calo dopo la perturbazione

L'attuale fase meteo ancora molto mite, dettata da flussi di correnti nord-africane che precedono l'ingresso perturbato da ovest, sta per cedere il passo ad un cambio di circolazione che segnerà l'arrivo di aria più fresca d'origine atlantica.

Le temperature sono state negli ultimi giorni ovunque sopra la norma, ma ora cambia tutto. Il fronte perturbato che ha raggiunto l'Italia farà scendere le temperature in modo anche significativo fin da queste ore, almeno su alcune regioni.

Meteo Italia, brusco PEGGIORAMENTO con Forti Piogge e Temporali

Su gran parte del Centro-Nord si avrà martedì un calo delle temperature massime diurne e questa rinfrescata deriverà più che altro dal maltempo con la presenza delle nubi e delle precipitazioni. Laddove il maltempo sarà più incisivo, la temperatura calerà in modo più sostanzioso.

Nel dettaglio, martedì le temperature diurne scenderanno soprattutto al Nord-Ovest, in quasi tutta la Sardegna, poi in Toscana e Lazio. Resterà invece molto mite con ulteriori rialzi termici in Emilia Romagna, con punte anche di 25/27 gradi per venti di Garbino dall'Appennino.

Un peggioramento meteo, poi un altro e un altro ancora

Locali aumenti di temperatura si registreranno anche tutto la fascia adriatica e parte del Sud, dove si raggiungerà il culmine di quest'avvezione calda con temperature che in Puglia e Sicilia potranno raggiungere i 28/29 gradi. Stessi picchi sono attesi sulla Sardegna sud-orientale.

La variazione di temperatura attesa entro mercoledì, con cali quasi ovunque



L'evoluzione meteo per mercoledì vedrà un generale refrigerio espandersi a gran parte del Centro-Sud, per via delle correnti più fresche occidentali al seguito della perturbazione. Un po' di caldo resisterà su medio e basso versante adriatico, ma anche sulle regioni ioniche.

Giovedì l'aria più fresca sfonderà finalmente anche al Sud, con cali di temperatura tra medio-basso Adriatico, Calabria e Sicilia. In questa fase le temperature saranno prossime alla media un po' su tutta Italia, con lievi scarti positivi sul Settentrione.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Mauro Meloni

