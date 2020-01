Meteo Italia: TEMPERATURE in aumento, ma persisterà GELO in Val Padana

L'Italia è avvolta da un campo di alta pressione che ha origini sub-tropicali. Il meteo nei prossimi giorni, nonostante siano previsti alcuni modesti disturbi, riuscirà a regalarci un discreto soleggiamento e subito le TEMPERATURE cercheranno di approfittarne nel tentativo di guadagnare qualche grado.

Gelate in Val Padana, con nebbia e deposito di brina. Foto credit AdobeStock.

Nel corso della settimana infatti, l'atteso bel tempo porterà ad un progressivo aumento delle temperature massime che si apprezzerà soprattutto al Sud e su gran parte del Centro. Continuerà però a fare piuttosto freddo la notte e nelle prime ore del mattino. Nelle zone interne del Centro i termometri potranno ancora scendere intorno allo zero con possibili estese gelate.

Le cose andranno diversamente invece sulle regioni settentrionali in quanto l'alta pressione porterà benefici sul fronte meteo solo sui rilievi fino alla media collina. Al di sotto di tale quota invece, troveremo uno scomodo e poco gradito ospite. La nebbia. Su gran parte delle zone pianeggianti del Nord e a tratti fin lungo i litorali, una fitta coltre di nebbia ridurrà sensibilmente la visibilità di notte e nelle ore prossime all'alba ma riuscendo tuttavia a mantenersi in sollevamento anche durante le ore centrali del giorno e nel pomeriggio.

Su questi angoli d'Italia i termometri rimarranno intrappolati all'interno delle classiche sacche d'aria fredda presenti nei bassi strati dovute inoltre alla quasi totalità di irraggiamento solare.

Insomma, se molte regioni d'italia godranno di giornate abbastanza soleggiate con temperature che potranno anche ritornare sopra media, la Val Padana resterà invece immersa in un contesto più invernale ma più consono alla stagione.

Attenzione perché col passare dei giorni, la persistenza dell'alta pressione e dello scarso rimescolamento dell'aria, potrebbe favorire lo sviluppo di nebbie e nubi basse anche su alcune zone interne della Toscana, dell'Umbria fino a quelle interne della Sardegna.

Difficile ad oggi riuscire a capire per quanto tempo ancora dovremo fare i conti con l'alta pressione visto che i centri di calcolo matematici ci propongono ancora simili scenari per parecchi giorni. Ci aggiorneremo dunque in merito.

Pubblicato da Piero Luciani

