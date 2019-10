Meteo Italia: TEMPERATURE giù di 10 gradi, non per tutti

Evoluzione meteo: ci lasciamo alle spalle una lunga scia di temperature fortemente anomale, contrassegnate da valori di parecchio sopra la media stagionale. Un blocco d'aria molto fredda in discesa dal nord Europa ha innescato un deciso rinforzo dei venti di Bora che contribuiranno, assieme al brutto tempo, ad un netto e deciso crollo delle temperature che scenderanno anche di oltre 10°C in meno rispetto ai giorni scorsi nel Centro Nord Italia, mentre al Centro Sud, la diminuzione sarà irrisoria.

Oggi farà già relativamente freddo su gran parte del Nord e su molti tratti del Centro. Su parecchie città del Nord la colonnina di mercurio faticherà a salire oltre i 14-15°C. Raggiungerà invece ai 16-17°C su alcuni settori centrali come in Toscana e in Umbria. Ma le temperature caleranno comunque anche sul resto del Centro.

Ancora in attesa invece il Sud Italia dove il meteo continuerà a rimanere discreto ad eccezione della Sicilia. Sulle regioni meridionali dunque, i termometri saliranno ancora un po' sopra media.

Attenzione invece alle successive 48 ore. Un graduale miglioramento delle condizioni meteo al Nord potrà favorire qualche apertura del cielo e soprattutto durante la notte tra giovedì e venerdì, i valori minimi potrebbero davvero risultare molto rigidi sulla Val Padana anche sotto i 5°C.

Continuerà comunque a fare molto più fresco anche di giorni su tutto il Paese. Giovedì e venerdì, in un contesto di forte variabilità, le temperature massime rimarranno sotto i 15°C al Nord e su gran parte del Centro.

Ma un generale calo termico coinvolgerà sempre tra giovedì e venerdì tutto il mezzogiorno anche se i valori termici saranno meno rigidi rispetto al resto d'Italia.

Nel corso del weekend sembra confermato l'arrivo di un nuovo e intenso peggioramento. Quest'ultimo tuttavia non sarà accompagnato da aria fredda. Le correnti infatti ruoteranno a curvatura ciclonica provocando così un sensibile rinforzo dei venti dai settori meridionali.

A conti fatti il clima sull'Italia rimarrà comunque abbastanza normale per la stagione e solo limitatamente ad alcune aree del Sud e sulla Sicilia i venti da Scirocco potrebbero riportare temperature di qualche grado sopra media.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni, hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Meteo Nord Italia: tantissime piogge per Novembre

