Meteo Italia: TANTISSIME PIOGGE, gran NEVE su ALPI situazione bloccata

Siamo in una fase meteo di blocco: anticicloni completamente assenti e treni di perturbazione in arrivo dall'Atlantico condizioneranno il tempo ancora per molti giorni.

I cieli saranno quasi sempre nuvolosi, con precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale: pioverà sul bagnato nelle zone già colpite da alluvioni nel mese di ottobre e pertanto sarà molto importante seguire le allerte meteo della protezione civile della regione di riferimento.

Questa situazione molto particolare è dettata dalla totale assenza di alte pressioni nel Mediterraneo e dalla depressione di Islanda che continua a sfornare perturbazioni una in fila all'altra.

Meteo al 16 Novembre: BURRASCHE, con quota neve in diminuzione

Vasta area di intenso maltempo questa settimana, con un minimo profondo di bassa pressione tra Mar Ligure e Sardegna.

Meteo sino 11 Novembre: MALTEMPO con PIOGGE, VENTO, TEMPORALI ed anche NEVE

Non è una anomalia meteo, anche perché novembre è in assoluto il mese più piovoso a livello a italiano: quello che stupisce è che, dopo un anno estremamente secco in diverse aree d'Italia e con pochissimi fronti, da metà ottobre improvvisamente tutto è cambiato e ci sono state occasioni di pioggia veramente molto intensa.

Potrebbe essere anche questa una conseguenza dei cambiamenti climatici: fasi meteo asciutte e molto prolungate interrotte da fasi molto piovose con maltempo decisamente acuto.

Ancora maltempo nel lungo termine, con un abbassamento delle temperature su valori quasi da inizio inverno.

Anche volgendo uno sguardo nel lungo termine, non si intravedono cambiamenti particolari e il maltempo continuerà a imperversare sul nostro paese ancora per parecchi giorni, anche se non sono escluse delle pause asciutte tra una perturbazione e l'altra.

