Meteo Italia: SUPER ANTICICLONE e CALDO, prima della svolta invernale

METEO SINO AL 5 FEBBRAIO 2020, ANALISI E PREVISIONE

Nonostante la presenza dell'anticiclone sul Mediterraneo, flussi d'aria umida affluiscono ancora verso l'Italia, con disturbi che tendono principalmente a manifestarsi lungo le regioni del versante tirrenico. La caratteristica saliente resta l'assenza totale dell'inverno. Siamo nel periodo che dovrebbe essere il più freddo dell'anno, invece è tutto l'opposto.

Meteo sino all'11 Febbraio: da FREDDO d'ARTICO poi rischio Anticiclone

Il Vortice Polare troppo forte non permette all'aria artica di portarsi fino alle nostre latitudini, anche se nei giorni scorsi un po' di freddo ha raggiunto le nazioni centrali dell'Europa prima di sfilare sui Balcani, senza però coinvolgere l'Italia. Per irruzioni fredde più ficcanti bisognerà attendere febbraio che promette novità molto presto.

In attesa di una fase più dinamica, per gli ultimi giorni della settimana l'Italia resterà ancora in parte contesa fra l'anticiclone ed ulteriori infiltrazioni umide atlantiche. Questo determinerà qualche ulteriore disturbo con degli annuvolamenti e qualche locale debole fenomeno sui versanti tirrenici, ma si tratterà di fenomeni di debole entità.

E' l'INVERNO più brutto di sempre

POTENTE ANTICICLONE PER INIZIO FEBBRAIO

Nel corso del weekend, all'interno dell'anticiclone inizieranno ad affluire masse d'aria richiamate dall'Atlantico subtropicale e dall'Africa nord-occidentale, in intensificazione proprio al termine della settimana. Le temperature, in tal modo, faranno registrare ulteriori aumenti. Febbraio partirà con l'alta pressione in consolidamento, garanzia di meteo che si farà ulteriormente più stabile.

Irruzione fredda e SVOLTA INVERNALE. Ecco quando, gli ultimi aggiornamenti

All'inizio della nuova settimana il promontorio anticiclonico diventerà ancora più forte, favorendo bel tempo e clima quasi primaverile. Ci sarà infatti una bolla d'aria calda in quota a supporto dell'anticiclone, con temperature elevate particolarmente anomale in montagna. L'anticiclone risalirà fin sul Centro Europa, mentre il flusso perturbato atlantico arretrerà verso nord.

Tuttavia, la situazione potrebbe poi indirizzarsi verso un ribaltone dal 5/6 febbraio, determinato dall'elevazione verso nord dell'anticiclone delle Azzorre, con aria fredda artica che potrebbe mettersi in moto verso l'Europa Centrale e poi l'Italia. Non è dato sapere quali potrebbero essere gli effetti sull'Italia, ma di sicuro ci sarà una fase fredda e nevosa per l'Europa Centro-Orientale.

CALDO ANOMALO sino ai primi di Febbraio, come fosse primavera. Ma poi...

METEO VENERDI' 31 GENNAIO CON NUBI E PIOVASCHI SULLE TIRRENICHE

Poche le novità attese per l'ultimo giorno del mese, anche se si intensificheranno le infiltrazioni d'aria mite ed umida d'origine atlantica. Piovaschi si avranno quindi sul Levante Ligure e sull'Alta Toscana, ma anche in modo più episodico su gran parte dei settori tirrenici, tranne la Calabria, e sull'ovest della Sicilia. Isolate piogge cadranno anche in Sardegna.

ESTREMIZZAZIONE METEO: gli ultimi anni i più caldi da secoli. Lo studio

Addensamenti sono attesi sulle Alpi di confine, con fiocchi relegati oltre i 1500/1800 metri. Schiarite anche ampie domineranno lungo il versante adriatico e sulle regioni ioniche. Le temperature, già molto miti, faranno registrare ulteriori aumenti in entrambi i valori, soprattutto sul Nord Italia e settori del medio-basso versante adriatico.

METEO WEEKEND ANCORA NUBI E QUALCHE PIOGGIA ULTERIORE

Continueranno gli effetti dell'afflusso d'aria umida nella giornata di sabato, con tempo grigio in Val Padana ed aree tirreniche dove avremo un maggiore affollamento di nubi. Fenomeni più organizzati si avranno sul Levante Ligure e sull'Alta Toscana. Schiarite anche ampie domineranno sull'Adriatico e sulle ioniche.

Per domenica ci saranno ancora molte nubi sulle regioni tirreniche soprattutto del Sud con qualche pioggia, ma poi subentreranno ampie schiarite. Un nuovo fronte dalla Francia provocherà un peggioramento sulle Alpi occidentali e di confine, ma con neve solo a quote medio-alte a causa dell'afflusso di aria sempre più tiepida in quota.

FREDDO ASSENTE, ESPLODERA' TEPORE

Il clima mite si potrebbe accentuare ulteriormente in vista dei primi giorni di febbraio, con caldo anomalo dovuto ad un super anticiclone. Per un'inversione di tendenza, con ritorno a clima più invernale, bisognerà attendere verso metà della prossima settimana. Aria artica dovrebbe causare un calo termico anche di 8/10 gradi, probabilmente più avvertito tra Adriatiche e Sud.

ULTERIORI TENDENZE METEO

L'anticiclone si rafforzerà notevolmente nei primi giorni della settimana, limitando gli effetti della circolazione umida atlantica. Dominerà la stabilità e l'assenza di condizioni tipicamente invernali, come già accade ormai nel complesso da settimane. Poi all'improvviso cambierà tutto, con l'irruzione di correnti artiche già dal 5 febbraio che dilagheranno su tutta la Penisola.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina