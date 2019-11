Meteo Italia: STOP pioggia, le proiezioni

Non c'è pace per molte regioni italiane e il meteo continuerà a essere particolarmente piovoso anche per i prossimi giorni. La buca di potenziale, che oramai sta condizionando il tempo da più di un mese, continuerà a dare i suoi influssi piovosi per tutto il Nord Italia, le centrali tirreniche e la Sardegna, le tre regioni geografiche più colpite dalle continue ondate di maltempo.

Sta diventando veramente eccezionale questo novembre 2019 per il Nord-Est (tra Friuli e alto Veneto è il più piovoso di sempre e non è ancora finito) e per un'area compresa tra Lazio e Campania, dove oramai piove da più di 15 giorni consecutivi, praticamente senza sosta.

Ancora tempo decisamente perturbato per i prossimi giorni.

Come mostrato in cartina, una vasta area di maltempo interesserà ancora per alcuni giorni le nostre regioni, portando meteo piovoso o perturbato per le solite aree colpite già nelle settimane passate.

Tra lunedì e martedì prossimi è possibile un breve periodo stabile, ma attenzione a nebbie e nubi basse: in autunno-inverno gli anticicloni non portano sempre sole.

Dando uno sguardo invece al meteo a medio e lungo termine è possibile una breve fase asciutta, con un modesto anticiclone che dovrebbe garantire due o tre giorni più soleggiati (ma non del tutto stabili, con possibili nebbie e nubi basse): dal responso dei modelli, però, non si tratterebbe di una pausa duratura proprio perché la buca di potenziale si sposta solamente di qualche centinaio di chilometri a ovest, ma poi potrebbe ritornare, conducendo nuovamente un meteo molto piovoso per diverse regioni.

Pubblicato da Davide Santini

