Meteo Italia, sprazzi d'Alta Pressione: perturbazioni sempre più vicine

La configurazione generale delle correnti europee sta cambiando, l'Alta Pressione impenetrabile ha iniziato a perdere forza, e così corpi nuvolosi avanzano verso l'Italia, determinando temporanea variabilità.

Oggi avremo un miglioramento del tempo anche al Nord Italia, così al Centro dove c'erano state precipitazioni. Ma già domani sera si farà strada una nuova perturbazione che si adagerà all'arco alpino occidentale, per transitare su parte del Nord Italia in nottata e le prime ore di martedì, determinando un peggioramento del tempo sopratutto nella regione alpina.

Meteo Italia sino al 6 Febbraio, ALTA PRESSIONE poi FREDDO Artico

Nelle Alpi, forse fin sino alle Prealpi sono attese precipitazioni che potrebbero assumere carattere nevoso sino a quote molto basse. Le nevicate potrebbero essere intense oltre il crinale alpino, ed in prossimità di esso. Potrebbe nevicare in quasi tutta la Valle d'Aosta, così come su gran parte dell'Alto Adige.

La perturbazione non sortirà particolari effetti nelle restanti regioni, se non un aumento della forza del vento, forse anche un temporaneo aumento delle nubi, forse qualche pioggia nel nord della Toscana, ed anche neve in Appennino. Mentre la Penisola e le Isole Maggiori saranno in prevalenza interessate dall'Alta Pressione.

Mercoledì e giovedì avremo condizioni meteo in miglioramento, con il ristabilirsi dell'Alta Pressione, ma verso il finire della settimana, una nuova perturbazione potrebbe raggiungere l'Italia del Nord, interessando come la precedente l'area alpina. Ma per i dettagli su questo nuovo evento ci aggiorneremo.

In conclusione, anche se in Italia prevarrà ancora un campo di Alta Pressione, si sentiranno gli effetti di un cambiamento. Per ora la temperatura potrebbe subire un lieve generale aumento.

Pubblicato da Federico De Michelis

