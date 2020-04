Meteo Italia sino al 9 maggio, botta di CALDO con oltre 30°C. Poi caos TEMPORALI

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO FINO AL 9 MAGGIO

Sicuramente, modelli matematici alla mano, l'andamento meteo climatico della prima decade di maggio promette battaglia. Probabilmente non ci annoieremo, in quanto osserveremo tutte quelle peculiarità che soltanto la Primavera sa possedere: si passerà dal caldo d'Estate ai nubifragi, in men che non si dica.

Per quanto riguarda la fase africana, è ampiamente confermato l'arrivo di un poderoso promontorio anticiclonico subtropicale ma attenzione: sarà la risposta all'affondo depressione sull'Europa sudoccidentale. Con l'arrivo dei primi caldi le temperature si orienteranno decisamente al di sopra delle medie stagionali, dobbiamo però dirvi che potrebbero esserci fin da subito novità importanti.

Più avanti ci occuperemo infatti delle differenze modellistiche emerse dalle ultimissime emissioni, differenze che comunque non cambiano la sostanza: dopo il caldo i nubifragi. O comunque il maltempo. Potrebbero variare semplicemente le tempistiche, difatti seconda qualche modello potrebbero risultare anticipate di qualche giorno.

IL METEO A BREVE TERMINE

Possiamo riassumere l'evoluzione settimanale in due parole: Atlantico scatenato. Già, il flusso zonale imperverserà un po' dappertutto, portando le classiche perturbazioni occidentali sulle nostre regioni. Verranno colpite maggiormente quelle del Nord Italia, laddove si verificheranno piogge localmente intense che potranno assumere carattere di rovescio o temporale. Attenzione anche alle grandinate.

Nelle prossime 24 ore assisteremo a degli sconfinamenti in direzione delle regioni tirreniche, sino alla Calabria, idem sul finire di settimana allorquando - tra venerdì e sabato - dovrebbero transitare addirittura due distinte perturbazioni.

Per quanto concerne il resto d'Italia, detto che la ventilazione prevalente sarà quella occidentale e che localmente potrebbe far registrare raffiche piuttosto forti, se si eccettuano occasionali sconfinamenti precipitativi verso le Marche difficilmente avremo fenomeni di rilievo. A livello termico non cambierà molto, possiamo dirvi che le temperature si manterranno non distanti dai valori medi di riferimento (salvo ovviamente locali eccezioni).

BOTTA D'AFRICA, POSSIBILI OLTRE 30°C

Abbiamo dato un'occhiata alle proiezioni termiche dei primi di maggio, precisamente per il periodo a cavallo tra il 3 e il 6 del mese. Abbiamo avuto la conferma che le temperature saliranno vertiginosamente, per darvi un'idea le isoterme a 1500 metri di quota dovrebbero raggiungere punte comprese tra 15 e 20°C.

E' vero, siamo a maggio, ma ciò significa che potremmo assistere a picchi di oltre 30°C al suolo. Clima estivo insomma, che accoglierà il ritorno all'aria aperta di milioni d'italiani. Attenzione però, perché l'Anticiclone africano verrà quale risposta all'affondo depressionario sulla Penisola Iberica. Non solo, secondo il modello europeo ECMWF - e qui stiamo introducendo le differenze modellistiche accennate in apertura - potrebbero esserci dei disturbi anche ad est legati a una circolazione fredda sull'Europa orientale. Disturbi che fin da subito potrebbero raggiungere l'estremo Sud, innescando ovviamente consistenti temporali.

A prescindere dall'evoluzione orientale, l'Atlantico e più nello specifico la depressione iberica dovrebbe riuscire a scalzare l'Alta Pressione a partire dal 7-8 maggio. Si profila pertanto un peggioramento che potrebbe, in virtù dei forti contrasti termici, dar luogo realmente a fenomeni particolarmente violenti.

IN CONCLUSIONE

Quindi, ricapitolando, dinamicità. Continua ad emerge una variabilità atmosferica tipicamente primaverile, che come detto dovrebbe alternare i primi caldi ad altrettante sfuriate temporalesche. Anche di severa intensità.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

