Meteo Italia sino al 6 maggio, prima l'AFRICA poi i NUBIFRAGI

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO FINO AL 6 MAGGIO

Dobbiamo evidenziarlo anche oggi: i modelli matematici di previsione stanno seguendo, da giorni, un percorso abbastanza lineare e sostanzialmente univoco. Pochi, al momento, i cambi di traiettoria rispetto a un trend meteo climatico all'insegna della variabilità atmosferica estrema.

A livello continentale, ma volendo ampliare il campo d'osservazione possiamo dire a livello emisferico, è possibile osservare quella ridistribuzione barica tipica del cambio stagione. Col Vortice Polare a brandelli e con le Alte Pressioni tra il Circolo Polare Artico e il nord Europa, lecito attendersi l'interazione tra masse d'aria fredda provenienti da est e masse d'aria cariche d'umidità provenienti dall'Oceano Atlantico.

Meteo sino 1° Maggio: prossima settimana nuovo spazio a piogge e temporali

Per quanto riguarda il Mediterraneo, pare sia destinato a trovarsi più a sud rispetto al terreno di scontro e alle nostre latitudini potrebbe prevalere la componente oceanica. Gli affondi ciclonici potrebbero continuare a puntare verso la Penisola Iberica e il nord Africa, creando i presupposti per sbalzi termici notevolissimi. Gli effetti, in termini di condizioni meteo climatiche, li vedremo a breve.

Il CALDO furioso di maggio potrebbe servire

IL METEO A BREVE TERMINE

Prima focalizziamo la nostra attenzione sul breve termine, se preferite sull'andamento della prima metà della prossima settimana (oltre chiaramente alla giornata di domenica).

Meteo prossima settimana, ritorno di PIOGGIA e TEMPORALI fino al 1° Maggio

Detto che domenica avremo dei temporali in Sardegna, in Sicilia, probabilmente sulla bassa Calabria e sull'arco alpino (peraltro con nevicate oltre una certa quota), attorno a mercoledì attenzione perché il quadro meteorologico potrebbe cambiare. Le perturbazioni atlantiche potrebbero riaffacciarsi su alcune delle nostre regioni, segnatamente al Centro Nord, portando piogge e temporali.

Occhio anche al Sud, perché sul nord Africa l'atmosfera si manterrà instabile e potrebbe determinare dei fenomeni tra le due Isole Maggiori e l'estremo Sud. Il tutto prima che l'Alta Pressione prenda il sopravvento, segnatamente nei primi giorni di maggio.

DAL CALDO AI NUBIFRAGI

Esatto, i primi di maggio potrebbero proporci un temporaneo consolidamento dell'Alta Pressione. Non un'Alta Pressione qualsiasi, come detto i costanti affondi depressionari verso la Penisola Iberica dovrebbero portarci il promontorio africano, difatti osservando le proiezioni termiche è possibile notare un forte rialzo delle temperature ben oltre le medie climatiche di riferimento.

Ma dovrebbe trattarsi del classico richiamo pre-frontale, ovvero una fase anticiclonica transitoria in attesa del peggioramento proveniente da ovest. Un peggioramento che anche stavolta potrebbe arrivare per mano di un vortice ciclonico secondario - alias goccia fredda - in grado di esaltare i fenomeni.

Dovremo prestare molta attenzione a quel tipo di evoluzione, perché in virtù del caldo pregresso è chiaro che i contrasti termici potrebbero fornire tanto carburante e conseguentemente potremmo assistere a temporali particolarmente violenti. Temporali accompagnati da nubifragi e grandinate.

Da quel punto in poi, osservando i modelli capaci di spingersi più in un là nel tempo, potrebbe aprirsi una fase moderatamente instabile a seguito di costanti apporti oceanici.

IN CONCLUSIONE

Dinamicità, questo ciò che continua ad emergere pressoché costantemente dalle analisi quotidiane. Poi ovvio, stiamo pur sempre ragionando su un arco temporali estremamente ampio e i cambi di rotta potrebbero sempre intervenire.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Ivan Gaddari

