Meteo Italia sino al 30 maggio, al via la calda ESTATE ma... Con BURRASCHE

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO FINO AL 30 MAGGIO

Anche oggi, viste le ultimissime emissioni, i modelli matematici di previsione proseguono lungo quella strada intrapresa giorni or sono. Il peggioramento che sta interessando le nostre regioni, del quale ci occuperemo più dettagliatamente a breve, verrà scalzato sul finire di settimana e sarà grazie a un progressivo consolidamento dell'Alta Pressione.

A differenza di quanto accaduto ultimamente - ricordiamoci il caldo incredibile del Sud Italia e soprattutto il caldo eccezionale che sta colpendo l'Europa sudoccidentale - avremo una struttura anticiclonica più ampia e in quanto tale meno opprimente.

La differenza sostanziale sarà la seguente: non avremo un affondo depressionario sulla Penisola Iberica, ma le perturbazioni atlantiche scorreranno a nord delle Alpi. Significa che l'aria rovente sahariana se ne starà buona, anche se possiamo confermare ugualmente un generale consistente rialzo delle temperature e quindi anomalie termiche positive.

IL METEO A BREVE TERMINE

Nelle ultime ore, come saprete, è intervenuto un peggioramento a partire dalle regioni Centro Settentrionali e dalla Sardegna.

Trattasi di un peggioramento ampiamente previsto, innescato come molti di voi sapranno dalla depressione prima sulla Penisola Iberica ed ora sulle nostre regioni. Si tratta di un vortice secondario, quindi di una goccia fredda che perderà sì consistenza ma anche nel transitare sul nostro Paese continuerà ad apportare condizioni di marcata instabilità.

Le precipitazioni, a partire da oggi, inizieranno a scivolare progressivamente verso il Centro Sud e si tratterà ancora una volta di acquazzoni, spesso temporali, qualche nubifragio e grandinate. Le temperature ovviamente caleranno, anche perché in quota è presente aria fresca. Situazione che andrò monitorata con attenzione perché visto il caldo pregresso delle regioni meridionali potrebbero scatenarsi fenomeni localmente violenti.

ESTATE

Già, Estate. La rimonta anticiclonica successiva sancirà effettivamente l'inizio della bella stagione. Avremo numerose giornate di bel tempo e temperature - come detto in apertura - superiori alle medie stagionali. Stiamo parlando, carte alla mano, di anomalie nell'ordine mediamente di 5-6°C un po' su tutte le nostre regioni.

Per intenderci, le massime potranno superare agevolmente quota 30°C in varie zone d'Italia e non possiamo escludere picchi di 34-35°C. Per quanto riguarda le precipitazioni, da segnalare la possibilità di qualche temporale pomeridiano nelle zone interne, specie al Nord Italia e lungo la dorsale appenninica.

Attenzione a fine mese, perché qui subentrano alcune interessanti differenze modellistiche. Mentre l'americano GFS vedrebbe una sostanziale persistenza dell'Alta Pressione, ultimamente il modello europeo ECMWF ci propone l'arrivo di una goccia fredda orientale - alimentata da aria assai fresca - foriera evidentemente di un marcato peggioramento temporalesco specie sulle adriatiche e al Sud Italia.

Evoluzione ovviamente da confermare, ma visto che la sta proponendo il modello matematico più affidabile in assoluto è da tenere in seria considerazione.

IN CONCLUSIONE

Insomma, comincerà l'Estate ma in questo periodo significa che avremo a che fare anche con i temporali e potrebbe trattarsi - visti i contrasti termici - di fenomeni localmente violenti.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

