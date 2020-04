Meteo Italia sino al 3 maggio, stop "lockdown" col MALTEMPO

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO FINO AL 3 MAGGIO

Detto che i modelli matematici continuano a variare giornalmente, pur provando a mantenere una linearità di vedute, gli scenari meteo climatici da qui ai primi di maggio saranno comunque dinamici. Come ampiamente sottolineato in svariati articoli, comprese le previsioni a lungo termine, a livello emisferico stanno avvenendo importantissimi cambiamenti.

Lo si evince facilmente dalla disposizione delle strutture di Alta e Bassa Pressione sullo scacchiere continentale, ad esempio in questo momento siamo in presenza di un possente campo anticiclonico sul nord Europa e aria decisamente calda sta risalendo in direzione del Circolo Polare Artico.

Meteo tendenza dal 25 Aprile al PRIMO MAGGIO. Non si prevede nulla di buono

Contestualmente osserviamo un lobo del Vortice Polare tra l'Europa nordorientale e la Russia, il ché ci ricorda la fase di smantellamento del Vortice stesso. In dinamiche così complesse continueranno, probabilmente, a vedersi affondi depressionari di varia natura alcuni dei quali dovrebbero puntare il Mediterraneo centro occidentale. Fasi di maltempo localmente severe potrebbero colpire nuovamente le nostre regioni, apportando piogge particolarmente abbondanti in alcune zone.

Meteo Italia sino al 2 maggio: PERTURBAZIONI atlantiche, avvio mese con PIOGGE

IL METEO A BREVE TERMINE

In tema di piogge abbondanti quest'avvio di settimana è segnato, pesantemente, dal transito di due vortici ciclonici secondari. Il transito sui mari del sud, segnatamente tra le due Isole Maggiori, ha esposto maggiormente alcune zone e difatti localmente sono state registrati accumuli pluviometrici nettamente superiori alle medie mensili (in Sardegna ad esempio).

La situazione è destinata a migliorare da giovedì a partire dal Centro Nord, allorquando ci sarà senz'altro un rialzo della pressione ma non così consistente come si potrebbe pensare. Per intenderci, non avremo un promontorio anticiclonico in grado di prendere il sopravvento e di aprire un periodo di bel tempo.

Possiamo dirvi, ad esempio, che sabato potremmo assistere a qualche precipitazione sparsa sull'arco alpino (anche a carattere temporalesco, specie sui settori occidentali), mentre domenica un altro vortice depressionario potrebbe affacciarsi tra Sardegna e Sicilia provocando una recrudescenza dei fenomeni.

MAGGIO, PROSPETTIVE MOLTO INTERESSANTI

Carte alla mano si potrebbe procedere in questa direzione, ovverosia sulla strada della dinamicità atmosferica, sino ai primi di maggio.

La permanenza di strutture anticicloniche ad alte latitudini non depone a favore di un miglioramento consistente e duraturo. E' vero, potremmo registrare brevi ritorni di fiamma dell'Alta Pressione ma si tratterebbe di movimenti legati a nuovi affondi ciclonici verso la Penisola Iberica e il nord Africa.

Affondi che potrebbero esporci ad altre, insidiose gocce fredde e quindi a ondate di maltempo consistenti. Tale ipotesi viene presa in considerazione sia dalle code del modello europeo ECMWF sia da alcune emissioni del modello matematici americano GFS. Ragion per cui, per ora, riteniamo che possa trattarsi di un'ipotesi plausibile e tale da scongiurare - per il momento - pericolosi consolidamenti dell'Anticiclone africano.

IN CONCLUSIONE

Sarà molto interessante capire quale potrà essere il leitmotiv di maggio, un maggio che negli ultimi due anni propose piogge particolarmente abbondanti ma che quest'anno potrebbe rivelarsi molto più altalenante e meno scontato di quanto si possa pensare.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Ivan Gaddari

