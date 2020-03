Meteo Italia sino al 3 aprile, tra FREDDO e MALTEMPO invernali

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO FINO AL 3 APRILE. Ci ritroviamo dopo un fine settimana tra alti e bassi, un weekend che dal punto di vista meteo climatico ha proposto soprattutto bel tempo ma anche i primi chiari segnali dell'imminente cambiamento.

L'aria fredda ha raggiunto l'Europa orientale e si appresta a piombare sul Mediterraneo. Come detto l'Italia rappresenterà l'obbiettivo principale del nucleo gelido che si staccherà dal flusso artico principale. Poi ci saranno le complicanze legate al vortice afro-mediterraneo, che giunto al Sud Italia risucchierà il freddo e l'ulteriore approfondimento genererà severo maltempo.

A questo punto, appurata la fase perturbata e decisamente fredda, resta da capire quel che accadrà in seguito. Se fino a ieri le ipotesi in campo erano due, le ultimissime elaborazioni modellistiche sembrano convergere in un'unica direzione. Ci sarà un'altra irruzione fredda, ma si propagherà verso la Penisola Iberica, non coinvolgendoci direttamente.

NEVE abbondante a bassa quota, già in atto

Attenzione però, perché l'Alta Pressione potrebbe insistere ad alte latitudini e ciò potrebbe innescare altre discese artiche con obbiettivo il Mediterraneo centro occidentale.

PUNTO E BASTA: è INVERNO

IL METEO A BREVE TERMINE

Ormai ci siamo, il nucleo gelido sta per raggiungerci. Il freddo irromperà già dalla prossima notte, portando nevicate a bassissima quote nelle regioni adriatiche centro settentrionali. Bassissima intendiamo in pianura, senza escludere sorprese addirittura lungo le coste.

Meteo d"Aprile Esplosivo": Vortice Polare cambierà tutto

Martedì le precipitazioni insisteranno tra Marche, Abruzzo e Molise, con nevicate anche copiose a quote collinari. Nel frattempo attenzione al maltempo in Sicilia, perché giungerà il vortice afro-mediterraneo. Tra mercoledì e venerdì la situazione si complicherà ancora, difatti il nucleo gelido verrà risucchiato dal vortice presente sullo Ionio, significa che il maltempo si estenderà in direzione nord, da est verso ovest.

Maltempo localmente violento, con abbondanti piogge, abbondanti nevicate sulla dorsale appenninica e poi anche sulle Alpi. Per le quote vi rimandiamo agli specifici aggiornamenti.

MEDITERRANEO SEDE DEPRESSIONARIA

Nel frattempo l'Alta Pressione continuerà a spingere verso nord, innescando una progressiva irruzione artica la cui traiettoria - come scritto in apertura - dovrebbe essere più occidentale. Un po' tutti i principali modelli matematici sono concordi nel proiettarla sulla Penisola Iberica, mentre in Italia si avrebbe un temporaneo miglioramento ma pur sempre in un quadro di prevalente variabilità.

Saremo ormai a fine marzo, direzione primi di aprile, un periodo che dovrebbe condurci verso la destrutturazione definitiva del Vortice Polare. Proprio in quest'ottica andrebbe a inserirsi l'eventuale ulteriore irruzione artica, collocabile proprio nelle primissime fasi del prossimo mese e destinata a colpire in pieno il Mediterraneo.

Non possiamo ancora sapere se l'Italia verrà coinvolta direttamente o indirettamente, ma possiamo dirvi che in prospettiva non ci sono rimonte anticicloniche in grado di far gridare a un'esplosione della Primavera. Avremo probabilmente frequente instabilità e temperature in linea o inferiori alle medie climatologiche.

IN CONCLUSIONE

Primavera che per il momento si sta rivelando davvero capricciosa, così come conviene a una stagione di transizione e in quanto tale capace di mutare volto rapidamente. Un trend che dovrebbe proseguire anche nelle prossime settimane, smentendo - almeno per ora - quelle che erano state le proiezioni stagionali iniziali.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

METEO CITTÀ

[color=#0000ff][u]- ANCONA[/u][/color][color=#424242]

[/color][color=#0000ff][u]- AOSTA[/u][/color][color=#424242]

[/color][color=#0000ff][u]- BARI[/u][/color][color=#424242]

[/color][color=#0000ff][u]- BOLOGNA[/u][/color][color=#424242]

[/color][color=#0000ff][u]- CAGLIARI[/u][/color][color=#424242]

[/color][color=#0000ff][u]- CAMPOBASSO[/u][/color][color=#424242]

[/color][color=#0000ff][u]- CATANZARO[/u][/color][color=#424242]

[/color][color=#0000ff][u]- FIRENZE[/u][/color][color=#424242]

[/color][color=#0000ff][u]- GENOVA[/u][/color][color=#424242]

[/color][color=#0000ff][u]- L'AQUILA[/u][/color][color=#424242]

[/color][color=#0000ff][u]- MILANO[/u][/color][color=#424242]

[/color][color=#0000ff][u]- NAPOLI[/u][/color][color=#424242]

[/color][color=#0000ff][u]- PALERMO[/u][/color][color=#424242]

[/color][color=#0000ff][u]- PERUGIA[/u][/color][color=#424242]

[/color][color=#0000ff][u]- POTENZA[/u][/color][color=#424242]

[/color][color=#0000ff][u]- ROMA[/u][/color][color=#424242]

[/color][color=#0000ff][u]- TORINO[/u][/color][color=#424242]

[/color][color=#0000ff][u]- TRENTO[/u][/color][color=#424242]

[/color][color=#0000ff][u]- TRIESTE[/u][/color][color=#424242]

[/color][color=#0000ff][u]- VENEZIA[/u][/color]

TUTTE LE ALTRE LOCALITÀ ED I BOLLETTINI METEO

- [color=#0000ff][u]Previsioni meteo ITALIA ed tutto il Mondo[/u][/color]

Pubblicato da Ivan Gaddari

Inizio Pagina