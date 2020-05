Meteo Italia sino al 29 maggio, ESTATE interrotta dalla BURRASCA

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO FINO AL 29 MAGGIO

C'eravamo lasciati commentando emissioni modellistiche che puntavano decise verso un periodo estremamente dinamico, fatto di alti e bassi e consistenti ribaltoni meteo climatici.

Ci ritroviamo qui, di lunedì, a descrivervi aggiornamenti che non si discostano granché dalle linee guida dettate per gran parte della scorsa settimana. Procedendo con ordine possiamo dirvi che è confermato l'imminente peggioramento meteo, causa depressione iberica in spostamento sulle nostre regioni, dopodiché si dovrebbe procedere in direzione di un consistente consolidamento anticiclonico.

Meteo: Vortice di TEMPORALI all'assalto, e poi? Anticiclone ci proverà, ma...

Dovrebbe aprirsi un periodo estivo, fatto di belle giornate di sole e temperature superiori alle medie stagionali. Non avremo probabilmente valori termici eccezionali, ma farà comunque caldo. Nel frattempo, sull'Europa centro settentrionale, scorreranno perturbazioni atlantiche e in Scandinavia potrebbe persistere un'ampia depressione fredda. Quest'ultima andrà seguita con attenzione, perché entro fine mese potrebbe sostenere un'ondulazione ciclonica verso sud e secondo qualche centro di calcolo potrebbe innescare un severo peggioramento anche nel cuore del Mediterraneo.

Tendenza meteo fine Maggio, nuovo RIBALTONE CLAMOROSO

IL METEO A BREVE TERMINE

Come detto stiamo attendendo che la Depressione Iberica si sposti sulle nostre regioni e traslando su di noi andrà ad isolarsi dalla circolazione principale dando luogo a quella che in gergo tecnico prende il nome di goccia fredda.

L'ESTATE 2020 sarà... scopriamolo

Ci aspettiamo un peggioramento che inizialmente prenderà la Sardegna e il Centro Italia, con locali sconfinamenti sin sul Nord. Le precipitazioni potrebbero risultare localmente violente, a carattere di temporale e associate a grandinate e nubifragi.

Dopodiché dovremmo assistere a un progressivo spostamento dei fenomeni in direzione del Sud, peraltro il caldo preesistente potrebbe facilitare furiosi contrasti termici - tenete conto che in quota sarà presente aria fresca - con conseguente intensificazione delle precipitazioni. Anche in questo caso è lecito attendersi temporali di una certa violenza, forieri di locali nubifragi e grandinate.

Per un miglioramento occorrerà attendere gli ultimi giorni della settimana, allorquando dovrebbe riaffacciarsi l'Alta Pressione.

ESTATE

Alta Pressione che, carte alla mano, dovrebbe prendersi tutto il Mediterraneo e parte dell'Europa centro occidentale, dando luogo a una fase meteo climatica tipicamente estiva. Le temperature dovrebbero salire, di parecchi gradi, attestandosi al di sopra delle medie climatologiche. Si prospettano punte di oltre 30°C in varie zone d'Italia, con picchi localmente non distanti da quota 35°C.

L'Alta Pressione dovrebbe permanere in loco sino al 24-25 maggio, allorquando potrebbero cominciare le primi insidie da nord. Insidie legate, come detto in apertura, a un'ondulazione depressionaria foriera di severo maltempo. Ondulazione che potrebbe penetrare attivamente sul nostro Paese, se così fosse è evidente che i contrasti termici potrebbero dar luogo - ancora una volta - a fenomeni particolarmente violenti.

Ovviamente avverrebbe anche un sensibile abbassamento delle temperature e l'Estate, improvvisamente, lascerebbe nuovamente spazio alla Primavera.

IN CONCLUSIONE

Come avrete capito, la dinamicità continua a essere la parola d'ordine delle prospettive a lungo termine. Attenzione però, ci stiamo avvicinando a quel periodo dell'anno durante il quale l'Alta Pressione inizia a prendere il sopravvento ed è per questo motivo che l'eventuale peggioramento di fine mese andrà confermato e riconfermato nel tempo.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Ivan Gaddari

