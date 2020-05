Meteo Italia sino al 26 maggio, movimentato: CALDO forte a tratti e TEMPORALI

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO FINO AL 26 MAGGIO

Dinamicità, oppure variabilità. E' quel che emerge dall'analisi modellistica comparata, un'analisi che sostiene quella tesi meteo climatica esposta ultimamente ovvero l'inizio di un periodo decisamente dinamico per tutta una serie di motivi.

L'Italia, fin dai prossimi giorni, verrà coinvolta da circolazioni cicloniche che porteranno un peggioramento e soprattutto un netto calo delle temperature. L'Alta Pressione sarà quindi costretta ad arretrare, rifugiandosi più a sud ma non abbandonando totalmente le nostre regioni. Successivamente, nel corso dell'ultima decade di maggio, dovrebbero crearsi i presupposti per una chiara contrapposizione tra il flusso zonale (le correnti atlantiche) e la struttura anticiclonica.

Il nostro Paese potrebbe rappresentare, ancora una volta, l'area di confluenza tra le due circolazioni e quindi potremmo assistere a sussulti di caldo intervallati da fasi temporalesche molto forti.

IL METEO A BREVE TERMINE

Come detto ci apprestiamo ad affrontare un cambiamento che in realtà è già iniziato nelle regioni del Nord, dove nelle ultime ore si sono abbattute piogge violente e soprattutto grossi temporali. Ciò perché in quota giunge aria umida instabile associabile alla depressione iberica.

Al Sud, al contrario, permane un promontorio anticiclonico che continua a portare temperature eccezionalmente alte soprattutto tra Sicilia, Calabria e Puglia. Come preannunciato a suo tempo, i picchi di 40°C sono lì a testimoniare l'entità davvero eccezionale di questa ondata di caldo africano.

Ma nel corso del weekend e nei primissimi giorni della prossima settimana avverrà il cambiamento, difatti la depressione traslerà verso est e colpirà direttamente il nostro Paese. Ci aspettiamo un sensibile peggioramento, che dovrebbe coinvolgere un po' tutte le regioni portando un sostanziale calo termico e in virtù di contrasti termici particolarmente accesi potrebbero scatenarsi fenomeni violenti.

ULTIME FASI DI MAGGIO DA SEGUIRE CON ATTENZIONE

Riprendendo il discorso affrontato in apertura, non possiamo non dirvi che l'ultima decade di maggio andrà seguita con molta attenzione. La situazione è tutt'altro che ben delineata, lo scenario meteo climatico potrebbe pendere a favore di una o dell'altra configurazione.

Potrebbe prevalere l'Alta Pressione, ipotesi che non possiamo minimamente trascurare, e se così fosse oltre al bel tempo riprenderebbe a far caldo. Ma potrebbe prevalere anche l'ipotesi atlantica, nel senso che il flusso zonale potrebbe risultare più basso del previsto ed essere in grado di inserire aria fresca e instabile nel cuore del Mediterraneo.

A nostro avviso, come spesso capita in queste occasioni, la soluzione intermedia potrebbe rappresentare l'ipotesi più probabile. Una soluzione che vedrebbe alternarsi giornate di bel tempo a improvvisi temporali, ma diciamo che le regioni settentrionali e parte delle centrali potrebbero risultare le più esposte a eventuali fenomeni.

Si tratterebbe di uno scenario assolutamente normale, considerate che in questo periodo e nel mese di giugno le prime regioni a godere dell'arrivo della bella giornata statisticamente sono quelle del Sud, poi il Centro Italia e infine le regioni del Nord.

IN CONCLUSIONE

Tutto sembra procedere verso un periodo di sostanziale normalità meteorologia, anche se come detto non possiamo escludere che possano verificarsi nuovi eccessi in un verso o nell'altro. Tra qualche giorno, ne siamo certi, i modelli matematici avranno le idee un po' più chiare e saremo in grado di fornirvi una linea di tendenza sicuramente più limpida.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Ivan Gaddari

