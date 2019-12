Meteo Italia sino al 26 Dicembre, clamorose NOVITA' in vista

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO FINO AL 26 DICEMBRE

Il tracciato meteo climatico che ci guiderà al Natale sarà seminato di ostacoli. Ostacoli che, a quanto pare, verranno messi in essere dal "solito" Oceano Atlantico, visto dai modelli matematici di previsione come l'incontrastato dominatore della scena.

Andremo incontro ad almeno 2-3 peggioramenti che potrebbero provocare non poche piogge. Saranno affondi depressionari destinati principalmente al Mediterraneo centro occidentale, laddove si dovrebbero approfondire vortici ciclonici particolarmente fastidiosi. E' vero, il mare non è più così mite come un mese fa ma ciò non toglie che possa trattarsi ugualmente di strutture da tenere in debita considerazione.

Vi state chiedendo come sarà il tempo a Natale e Santo Stefano? In questo momento è difficile darvi una risposta precisa. Ieri potevamo ipotizzare maltempo, oggi un po' tutti i modelli suggeriscono una temporanea ricucitura altopressoria.

IL METEO A BREVE TERMINE

Ci stiamo lasciando alle spalle l'ultimo affondo polare della settimana, un affondo che stavolta ha provocato non pochi disagi soprattutto a causa della tempesta di vento che si è abbattuta in molte regioni d'Italia. Purtroppo ci sono stati anche dei danni, ma era facilmente prevedibile vista l'entità delle raffiche.

Il miglioramento è ormai dietro l'angolo, un miglioramento che ci terrà compagnia sino alla giornata di martedì e saranno giornate estremamente miti. Giornate dal sapore autunnale, se non addirittura primaverile. Il motivo è presto detto: arriverà l'Alta Africana, che porterà con sé aria caldo umida subtropicale.

Le temperature saliranno in men che non si dica, mettendo a segno anomalie termiche positive possenti. In alcune regioni si potrebbero registrare punte di 8-10°C superiori alle medie climatiche di riferimento.

LE CAUSE DEL MALTEMPO

Il primo peggioramento prenderà spunto dall'affondo depressionario che busserà sulla Penisola Iberica. Depressione che progredirà verso est, innescando l'approfondimento di un vortice ciclonico a ridosso della Sardegna. Si parlerà di maltempo da mercoledì prossimo, soprattutto nella giornata di giovedì allorquando potrebbero verificarsi piogge localmente a carattere di nubifragio.

Si replicherà nel weekend pre-natalizio, difatti sulle nostre regioni si strutturerà una lacuna barica che richiamerà un nuovo affondo depressionario. Anche in quel caso dovrebbe strutturarsi un vortice ciclonico e stavolta potrebbe portare precipitazioni più diffuse e persistenti.

Saremo così a ridosso del Natale, allorquando - come detto in apertura - i modelli matematici di previsione lasciano intravedere l'estensione di un promontorio anticiclonico verso le nostre regioni.

INTATTE LE DINAMICHE ATMOSFERICHE

Checché se ne dica, le dinamiche a cariche del Vortice Polare non stanno cambiando di una virgola. E' vero, c'è qualche variazione di giorno in giorno ma per il momento possiamo considerarli i normali aggiustamenti modellistici (stiamo pur sempre parlando di dinamiche estremamente ampie e complesse).

Ribadiamo il nostro pensiero, ovvero che nel corso delle festività potrebbero subentrare manovre di demolizione del Vortice Polare. Non stiamo qui a spiegarle nel dettaglio, possiamo soltanto ribadire un concetto: se tali manovre dovessero verificarsi l'Inverno prenderebbe una piega d'altri tempi.

D'altro canto l'altra ipotesi, quella di un Vortice Polare capace di rafforzarsi e mettere a tacere l'Inverno, non è ancora del tutto scongiurata.

IN CONCLUSIONE

Proseguiremo a documentare le varie emissioni modellistiche alla ricerca di maggiori dettagli stagionali, certi che il bivio sia ormai davanti a noi.

