Meteo Italia sino al 25 maggio, ANTICICLONE insidiato da grossi TEMPORALI

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO FINO AL 25 MAGGIO

Nell'articolo precedente avevamo fatto riferimento alle interessanti novità modellistiche sulle proiezioni meteo climatiche dell'ultima decade.

Oggi abbiamo analizzato con molta attenzione ogni singola emissione dei modelli matematici di previsione e possiamo confermare quel trend che avevamo descritto 24 ore addietro: l'Alta Pressione potrebbe subire insidie di varia natura, insidie che dovrebbero tramutarsi in una destabilizzazione atmosferica e quindi in frequenti temporali.

I temporali, è bene ricordarlo, sono uno dei fenomeni atmosferici più frequenti in tarda primavera. Quindi non ci sarebbe nulla di strano e tra l'altro andrebbero a scongiurare quei picchi di caldo che fino a qualche giorno fa venivano ipotizzati un po' da tutti. Ciò perché, chiaramente, nelle mappe previsionali si evinceva un dominio pressoché indisturbato dell'Anticiclone africano.

IL METEO A BREVE TERMINE

Stiamo affrontando, lo saprete, un'ondata di caldo i cui effetti si rendono palesi soprattutto al Sud Italia. L'Anticiclone africano, mai così cattivo - almeno fino a questo momento - sta dirottando aria letteralmente rovente verso le regioni meridionali e l'Europa sudorientale.

Com'era facile prevedere, le temperature sono schizzate incredibilmente su valori estremamente alti, addirittura eccezionali. Pensate che la Sicilia, nella giornata di mercoledì, ha messo a segno localmente massime di 39°C circa!

Non è finita qui, perché tra Sicilia, Calabria e Puglia il caldo dovrebbe andare avanti anche nei prossimi giorni. Altrove la risalita termica c'è ma è meno opprimente perché ostacolata parzialmente dalla circolazione umida sudoccidentale ascrivibile alla depressione presente sulla Penisola Iberica. Depressione che, nel fine settimana, traslerà verso est portando un peggioramento anche sul nostro Paese.

TURBOLENZE DI VARIO GENERE

Temporali che ovviamente verranno descritti nelle previsioni a breve termine, in questa sede cerchiamo di proiettarci oltre focalizzando l'attenzione sull'ultima decade di maggio.

Come detto ci aspettiamo disturbi di varia natura, tanto da est quanto da ovest. Ma oggi, dobbiamo dirlo, i due più autorevoli modelli matematici di previsione - ovvero l'americano GFS e l'europeo ECMWF - sembrano abbastanza allineati nel proporci insidie soprattutto orientali e in quanto provenienti da est deriverebbero ovviamente da una circolazione d'aria fredda sull'Europa orientale.

Contestualmente, da ovest, potremmo assistere al rinforzo dell'Alta Pressione a sua volta in spinta verso l'Europa centro occidentale e su parte delle nostre regioni. Il contrasto tra circolazioni nettamente distinte come quelle appena indicate evidentemente darebbe luogo a dell'instabilità di una certa pesantezza, ovvero darebbero luogo a temporali localmente violenti.

Torneremo chiaramente sull'argomento, ma possiamo aggiungere anche un altro elemento ovvero attenzione alle depressioni atlantiche perché se oggi è stata smorzata la possibilità di ingressi ciclonici da ovest, sino a ieri veniva presa in considerazione anche questa eventualità e quindi preferiamo non escluderla a priori. Fatto sta che le insidie potrebbero esserci e anche pesanti.

IN CONCLUSIONE

Si conferma un maggio all'insegna della dinamicità, che fino a questo momento sta proponendo sì le prime ondate di caldo ma anche peggioramenti che potrebbero servire a portarci le piogge necessarie per affrontare con più serenità l'Estate.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

