Meteo Italia sino al 24 Dicembre, MALTEMPO poi cambia di nuovo tutto

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO FINO AL 24 DICEMBRE

In questo momento è in atto un'aspra battaglia tra i più autorevole centri di calcolo internazionali. La sostanziale linearità previsionale che dovrebbe guidarci da qui al Natale dovrebbe andare presto in crisi ma non tanto per le proiezioni meteo climatiche pre-natalizie, quanto per le proiezioni meteo climatiche successive.

Vedremo successivamente da cosa dipendono tali incertezze e quale potrebbe essere il risultato finale, ora però concentriamoci su quel che accadrà a ridosso delle festività perché riteniamo sia comunque una base imprescindibile per le dinamiche atmosferiche future.

L'Italia dovrà dapprima "sopportare" una rimonta anticiclonica africana, il ché ovviamente si tradurrà soprattutto in un robusto rialzo delle temperature e contestualmente nella realizzazione di anomalie termiche imponenti. Dopodiché potrebbe effettivamente arrivare il maltempo, maltempo incentivato da un vortice ciclonico secondario che dalla Penisola Iberica traslerà gradualmente verso levante.

IL METEO A BREVE TERMINE

Stiamo vivendo una settimana decisamente invernale, non c'è alcun dubbio. D'altronde era stato ampiamente previsto, gli impulsi freddi polari stanno effettivamente attraversando l'Italia provocando instabilità a tratti, forte vento e le prime nevicate a bassa o bassissima quota.

La fase apicale è attesa nelle prossime 24-36 ore, allorquando ci aspettiamo una vera e propria tempesta di vento in varie regioni e ulteriori precipitazioni che potranno assumere carattere nevoso a quote estremamente interessanti.

Al Nord Italia potrebbe esserci un'altra occasione per nevicate in pianura, mentre lungo la dorsale appenninica - zone interne - dovrebbe nevicare a quote collinari o alto collinari. Comunque sotto i 1000 metri di quota.

METEO PRIMAVERILE

Dopodiché, quale risposta allo spostamento dell'Alta delle Azzorre in pieno Oceano Atlantico e al concomitante affondo depressionario sulla Penisola Iberica, subentrerà un promontorio anticiclonico africano che come detto farà schizzare le temperature su valori autunnali o se preferite primaverili.

Stiamo parlando di scostamenti dalle medie climatiche di riferimento che in alcune regioni potrebbero sfiorare - o raggiungere - 10°C, in particolare al Sud e Sicilia laddove pare che il promontorio possa risultare più vivo e persistente.

Attenzione però, perché come detto il tutto avverrà quale risposta all'affondo depressionario iberico laddove si isolerà un vortice secondario destinato a traslare progressivamente verso l'Italia. A quel punto ci aspettiamo un'ondata di maltempo i cui effetti andranno valutati a ridosso degli eventi in quanto sulla traiettoria esatta del vortice c'è ancora molta incertezza.

RISCHIO FREDDO, ADDIRITTURA GELO NELLE FESTIVITA'

A dispetto di alcune proiezioni che continuano a mostrarci un gennaio all'insegna del tempo mite, le dinamiche che stanno condizionando l'atmosfera e quindi le sorti del Vortice Polare sembrano proseguire lungo quei binari messi in opera tempo fa.

Vortice Polare che potrebbe andare in crisi proprio nel corso delle festività natalizie, una crisi che potrebbe sfociare con un'intensa ondata di freddo e neve o addirittura con l'arrivo d'aria gelida direttamente dalla Russia.

IN CONCLUSIONE

Sarà comunque un periodo estremamente dinamico e interessante, un periodo durante il quale potrebbero avvicendarsi condizioni meteo climatiche di vario tipo. Ciò che pare evidente è che non sarà un dicembre anticiclonico come alcuni autorevoli modelli volevano farci credere.

Pubblicato da Ivan Gaddari

