Meteo Italia sino al 22 giugno, ecco l'ESTATE con i primi CALDI

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO FINO AL 22 GIUGNO

Stiamo ancora ragionando nel campo delle ipotesi, ma negli ultimi 2 giorni i modelli matematici di previsione sembrano aver scelto che direzione seguire. Una direzione che, dal punto di vista meteo climatico, ben si adatta all'ultima decade di giugno.

Ovviamente stiamo parlando di un consolidamento dell'Alta Pressione e del bel tempo, Alta Pressione che potrebbe arrivare dal nord Africa portando con sé i primi caldi d'Estate. Poi parleremo delle proiezioni termiche, così da capire meglio quanto potrebbero salire le temperature, ma prima di tutto dobbiamo dirvi che tale dinamica anticiclonica scaturirebbe da affondi depressioni verso l'Europa sudoccidentale.

Meteo Italia sino al 21 giugno, importanti NOVITA' con "vista" ESTATE

E' importante rimarcarlo perché l'eventuale cambiamento di traiettoria di questi affondi depressionari potrebbe rimescolare le carte in tavola. Non è un caso, ad esempio, se qualche modello matematico ci propone comunque la permanenza di temporali pomeridiani importanti. Specie sulle regioni del Nord.

ESTATE incattivita dalle attuali condizioni meteo: rischio CALDO

IL METEO A BREVE TERMINE

In questo momento, forse è anche superfluo ricordarlo, stiamo affrontando condizioni meteo climatiche tutt'altro che estive. Qualcuno parla di condizioni meteo climatiche autunnali e non possiamo che essere d'accordo. Più che giugno sembra quasi di essere a settembre, addirittura in alcune regioni sembra ottobre.

Anche il weekend sarà condizionato da un tipo di tempo poco consono al periodo, difatti ci aspettiamo il passaggio di una perturbazione che dovrebbe provocare ulteriore maltempo. Carte alla mano possiamo già dirvi che le precipitazioni dovrebbero risultare localmente intense, se non violente, quindi anche a carattere di rovescio temporalesco e con grandine annessa. Non escludiamo dei nubifragi.

Prima verranno coinvolte le regioni centro settentrionali e la Sardegna, poi l'instabilità diurna dovrebbe propagarsi anche al Sud (che comunque dovrebbe rimanere un po' ai margini per via del transito settentrionale della perturbazione). A livello termico cambierà poco o nulla, se non qualche aumento proprio al Meridione per via di un maggiore soleggiamento.

L'ESTATE AI NASTRI DI PARTENZA

Esattamente, se dovessimo dar credito alle proiezioni modellistiche degli ultimi 2 giorni potremmo tranquillamente affermare che il tempo dovrebbe stabilizzarsi a partire dal 20 giugno. Ribadendo quanto scritto in apertura, dovrebbe arrivare l'Alta Pressione africana e quindi ci aspettiamo un consistente aumento delle temperature.

Vi avevamo promesso che avremmo parlato delle proiezioni termiche ed eccoci qui, a dirvi che un po' tutti i centri di calcolo ci propongono - per l'ultima decade mensile - un sensibile rialzo e quindi anomalie termiche di segno positivo. Passeremo in men che non si dica da un quadro climatico somigliante all'autunno a uno scenario diametralmente opposto.

Potrebbe far caldo, quanto lo vedremo qualora le proiezioni dovessero essere confermate nei prossimi giorni. Non possiamo escludere, infatti, che l'affondo ciclonico sull'Europa sudoccidentale possa in qualche modo avvicinarsi maggiormente al nostro Paese e se ciò accadesse è logico che ci si potrebbe attendere una recrudescenza dell'instabilità in varie zone d'Italia. Ma al momento è un'ipotesi minoritaria, quindi non la prendiamo in considerazione.

IN CONCLUSIONE

Per gli amanti dell'Estate e del caldo buone notizie quindi, la bella stagione sembra voglia rispettare pienamente le consegne astronomiche. Ma visto quanto sta accadendo ultimamente dobbiamo andarci molto cauti.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Ivan Gaddari

