Meteo Italia sino al 20 Maggio: ondate di CALORE e aree CICLONICHE

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO FINO AL 20 MAGGIO

Proseguiamo quel percorso modellistico intrapreso qualche giorno fa e che dovrebbe condurci verso un cambiamento delle condizioni meteo climatiche attorno a metà maggio.

In realtà la dinamicità primaverile dovrebbe manifestarsi anche prima, proponendoci una netta contrapposizione tra i costanti affondi depressionari sulla Penisola Iberica e le fiammate anticicloniche africane su parte delle nostre regioni. Poi andremo più nel dettaglio, ma possiamo già anticiparvi che le regioni del Nord potrebbero risentire di ulteriori apporti d'aria fresca e instabile proveniente da sudovest, mentre altrove - eccezion fatta forse per le alto tirreniche e la Sardegna - il tempo dovrebbe mantenersi stabile e mediamente caldo.

Meteo sino a metà Maggio tra FORTE MALTEMPO e ondate di CALDO AFRICANO

Il cambiamento potrebbe intervenire con forza a metà maggio e la causa potrebbe esserci imputabile a una duplice azione: da un lato, quello ovest, potrebbe arrivare una delle depressioni iberiche, dall'altro lato, quello nord, attenzione a possibili irruzioni fredde. Qualora il Mediterraneo dovesse rappresentare il punto di approdo del freddo, si potrebbero creare i presupposti per una crisi ciclonica di lunga durata.

Corsa contro il tempo, la FURIA ESTATE non attende

IL METEO A BREVE TERMINE

L'ondata di caldo sta per terminare. Da noi non è stata eccessiva quanto in Spagna e Portogallo, ma si è fatta comunque sentire.

INCREDIBILE cambiamento, da metà maggio FUOCHI D'ARTIFICIO

Penisola Iberica che ora è sede depressionaria e tale depressione si sta propagando verso levante con evidenti conseguenze anche sulle nostre regioni. Ci aspettiamo un peggioramento, peggioramento che entrerà nel vivo nelle prossime 24 ore e che dovrebbe protrarsi anche nei primissimi giorni della prossima settimana.

Si prospettano fenomeni localmente violenti, ovvero temporali anche a carattere di nubifragio e associati a grandinate. Le temperature, ovviamente, caleranno su tutte le regioni. In termini di coinvolgimento, i modelli a più alta risoluzione ci dicono che dovrebbero essere coinvolte maggiormente le regioni del Nord, la Sardegna e parte del Centro Italia. Al Sud, invece, il tempo dovrebbe mantenersi stabile.

Maggio ROVENTE, il rischio è sempre più alto

TRA CALDO E TEMPORALI

Il prosieguo settimana dovrebbe proporci una netta contrapposizione tra una struttura anticiclonica africana, collocata al Centro Sud, e un'ampia depressione che dalla Penisola Iberica dovrebbe estendersi parzialmente verso le regioni del Nord.

In quest'ultimo caso, specie su Alpi e Prealpi, potrebbero verificarsi altri temporali localmente violenti e non possiamo escludere sconfinamenti in pianura. Un po' di variabilità potrebbe manifestarsi anche sulla Sardegna. Sul finire di settimana, poi, potrebbe replicarsi una situazione simile all'attuale ovvero l'espansione della depressione iberica verso est. A quel punto ecco che un'altra ondata di maltempo potrebbe colpirci in modo diffuso e potrebbe aprire le porte a quel cambiamento indicato in apertura.

SECONDA PARTE DI MAGGIO TURBOLENTA?

Guardando al cambiamento con estremo interesse, ad oggi potremmo affermare che potrebbe rappresentare un punto di svolta mensile. Le proiezioni a più lungo termine suggeriscono infatti l'apertura di una ferita ciclonica nel cuore del Mediterraneo, ferito all'interno della quale andrebbero a inserirsi altre perturbazioni e persino degli impulsi freddi provenienti da nord.

IN CONCLUSIONE

Ci aspettavamo un maggio all'insegna della dinamicità atmosferica e per il momento possiamo dire che le promesse sembrano mantenute.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Ivan Gaddari

