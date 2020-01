Meteo Italia sino al 20 Gennaio, INVERNO tra mille difficoltà ma ci sarà

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO FINO AL 20 GENNAIO

Le ultime ore hanno confermato un indebolimento dell'Alta Pressione a causa del transito di un piccolo vortice depressionario che tuttavia non è stato in grado di minarne definitivamente la tenuta.

Le condizioni meteo climatiche non sono cambiate un granché, permane difatti la stabilità atmosferica che continua a dominare in lungo e in largo da inizio anno e che non sembra avere intenzione di abbandonarci sino a metà gennaio. Attenzione però, perché il piccolo vortice depressionario è scivolato verso il nord Africa e qui continuerà a stazionare ampliando il proprio raggio d'azione.

Verso metà mese potremmo assistere a qualche contributo destabilizzante oceanico, che potrebbe approfittare della lacuna barica nord africana per provare a cambiare le carte in tavola anche sul nostro Paese. Per quanto riguarda eventuali dinamiche invernali degne di tal nome dovremo attendere il 20 gennaio, o comunque l'ultima decade mensile.

IL METEO A BREVE TERMINE

Obbiettivo puntato al weekend, allorquando avremo un timido tentativo d'affondo perturbato sul Nord Italia. Il transito di una blanda perturbazione a ridosso dell'arco alpino potrebbe innescare qualche nevicata sui rilievi settentrionali e qualche scroscio di pioggia tra Liguria e alta Toscana.

Nel contempo la goccia fredda africana, lo ribadiamo, amplierà il proprio raggio d'azione e avrà qualche influenza all'estremo Sud. Tra le due Isole Maggiori potrebbe scapparci qualche pioggia, così come lungo le coste ioniche. Ma dovrebbe trattarsi di fenomeni assolutamente isolati, a meno che la traiettoria depressionaria non subisca delle modifiche in corso d'opera. Ed è un'ipotesi che al momento non possiamo trascurare.

INVERNO RIMANDATO, A QUANDO?

Dando un'occhiata alle proiezioni a lungo termine continuiamo a scorgere interessanti elementi di riflessione. Ma non dobbiamo guardare al determinismo, laddove in realtà la presenza anticiclonica è pressoché costante, dobbiamo necessariamente effettuare un'analisi atmosferica esaustiva e quindi prendere in considerazione le dinamiche riguardanti troposfera e stratosfera.

Il Vortice Polare dovrebbe raggiungere il "top" della forma attorno a metà mese, ciò significa che l'azione di condizionamento potrebbe iniziare a farsi sentire per davvero. L'unico elemento che ci può salvare è la reattività troposferica.

Troposfera che non sembra avere intenzione di lasciarsi guidare dall'alto, significa che l'accoppiamento Vortice Polare Stratosferico-Vortice Polare Troposferico potrebbe non avvenire. A quel punto ci ritroveremmo con degli squilibri termodinamici enormi, tali da destabilizzare nuovamente la parte stratosferica del Vortice Polare.

COSA SIGNIFICA TUTTO CIO'?

Tradotto in parole povere, riteniamo l'inverno ancora in gioco e potrebbero esserci sorprese "orientali" entro fine mese o comunque durante l'ultima decade di gennaio. Non sarà facile, questo è bene che si sappia, così com'è giusto che si sappia che la reattività troposferica è l'unica ancora di salvezza.

Per farla ancora più semplice: o tutto o niente. Se il Vortice Polare dovesse condizionare realmente la troposfera si arriverebbe a marzo senza colpo ferire (o quasi), se al contrario dovesse andare come abbiamo detto allora l'Inverno potrebbe riservarci momenti da ricordare. In questo momento è prematuro andare oltre, sono ipotesi in campo e così come sino a qualche tempo fa era minoritaria la soluzione "Vortice Polare strong" attualmente è in minoranza l'ipotesi "non condizionamento". Ma chissà che non vada a finire come l'altra volta, ovvero con la prevalenza dell'ipotesi considerata poco probabile.

IN CONCLUSIONE

Carne al fuoco ne abbiamo tanta, anche troppa. E' vero, l'Alta Pressione continuerà a stazionare su di noi e su gran parte dell'Europa meridionale ma non è detto che riesca a sopravvivere ancora a lungo.

