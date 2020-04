Meteo Italia sino al 2 maggio: PERTURBAZIONI atlantiche, avvio mese con PIOGGE

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO FINO AL 2 MAGGIO.

Le condizioni meteo climatiche, nel corso della prima settimana di maggio, dovrebbero continuare sulla falsa riga di quel che sta succedendo in questi giorni. Prepariamoci pertanto all'arrivo di altre perturbazioni, probabilmente nord atlantiche ma senza escludere l'eventuale transito di gocce freddo isolatesi tra la Penisola iberica e il Marocco.

Prima però negli ultimi giorni di aprile, potrebbe subentrare un generale miglioramento indotto dal ritorno dell'Alta Pressione. Specifichiamo subito che non sarà una struttura potente, in grado di prendere il sopravvento, sarà piuttosto un blando Anticiclone passibile immediatamente di scricchiolii dettati da costanti apporti destabilizzanti da ovest.

Meteo sino al 27 aprile: dai temporali all'anticiclone, ma sarà solo tregua

Osservando l'andamento termico, le attuali proiezioni sembrano scongiurare eccessi di caldo. E' vero, avremo un aumento delle temperature, dettato dal ritorno del sole un po' ovunque - già nel corso della seconda parte della settimana - ma non dovrebbe arrivare l'aria caldo umida dal nord Africa. Proiettandoci oltre, quindi a maggio, quelle stesse proiezioni evidenziano cali importanti, il ché vorrebbe dire un avvio mensile all'insegna delle piogge e del fresco.

Meteo tendenza weekend 25 Aprile, cambio di evoluzione. Aggiornamenti

IL METEO A BREVE TERMINE

Nelle ultime ore c'è stato l'atteso peggioramento, un peggioramento dettato dal transito di un vortice ciclonico secondario afro-mediterraneo - detto anche goccia fredda - sui mari del Sud. Dopo aver colpito la Sardegna ecco che le precipitazioni si stanno diffondendo a tutte le regioni e non è finita.

Meteo sino al 1° maggio: sarà un BRUTTO inizio, sotto il MALTEMPO

Un secondo vortice, a stretto giro, seguirà la traiettoria del predecessore rinnovando condizioni di maltempo un po' dappertutto. Le piogge più consistenti, lo ribadiamo, cadranno al Centro Sud, all'estremo Nordovest, in Emilia Romagna e ovviamente tra le due Isole Maggiori. Fuori dai giochi, o quasi, le regioni di Nordest e in modo particolare il Friuli Venezia Giulia.

A livello termico stiamo già percependo un bel calo delle temperature, che oltre a essere provocato da nubi e precipitazioni trae spunto dalla ventilazione orientale provocata dalla rotazione ciclonica del minimo secondario. Concludiamo il breve termine confermandovi che a partire da giovedì è previsto un netto miglioramento su tutte le regioni.

MAGGIO, PROSPETTIVE MOLTO INTERESSANTI

Detto e confermato che il miglioramento sarà sì incentivato dall'Alta Pressione, dovremo prestare attenzione a quanto succederà in Europa. Come ben saprete - ne abbiamo parlato abbondantemente - il Vortice Polare sta per dissolversi e il cambio configurativo a livello continentale sarà realmente imponente.

Andremo incontro a quei cambiamenti che preannunciano l'imminente bella stagione, ma prima dovremo fare i conti con quei moti antizionali - movimenti di masse d'aria da est verso ovest - che potrebbero portare aria fredda in Europa e nel Mediterraneo.

La permanenza di un Atlantico piuttosto vivace, anche in virtù della presenza di Alte Pressioni sui settori nord dell'Oceano, continuerà a inviare depressioni verso l'Europa occidentale. E' evidente che lo scontro tra masse d'aria di diversa estrazione - fredda da est, umida da ovest - potrebbe dar luogo a contrasti termici forieri di ondate di maltempo.

Non è un caso, quindi, se per la prima settimana di maggio un po' tutti i modelli matematici di previsione considerano plausibile l'ipotesi maltempo, maltempo che potrebbe giungere a causa di impulsi perturbati nord atlantici o nuovamente per l'inserimento di pericolose gocce fredde dalla Penisola Iberica.

IN CONCLUSIONE

Insomma, comunque la si guardi possiamo dirvi che le condizioni meteo climatiche si manterranno decisamente dinamiche e che maggio - almeno inizialmente - potrebbe riservarci scenari non dissimili da quelli osservati negli ultimi 2 anni.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Ivan Gaddari

Inizio Pagina