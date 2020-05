Meteo Italia sino al 17 maggio, al limite tra SUPER CALDO e GROSSI TEMPORALI

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO FINO AL 17 MAGGIO

Oggi, guardando attentamente i modelli matematici di previsione, possiamo dirvi che l'Italia potrebbe trovarsi tra due circolazioni contrapposti: da un lato, quello ovest, continui assalti depressionari, dall'altro lato, quello est, un promontorio anticiclonico che sembra voler mettere radici non lontano dalle regioni del Sud.

In realtà le due configurazioni, seppur diametralmente opposte, rappresenterebbero le due facce di una stessa medaglia. Significa, molto semplicemente, che gli affondi ciclonici verso l'Europa sudoccidentale non farebbero altro che alimentare continui impulsi caldi subtropicali.

Attenzione però, perché minimi cambiamenti nella traiettoria delle depressioni potrebbero tradursi in grandi variazioni in termini sia di entità degli impulsi d'aria calda, sia eventualmente nel grado di coinvolgimento temporalesco su alcune delle nostre regioni. In modo particolare in quelle occidentali, che potrebbero trovarsi proprio lungo la linea do confluenza tra le due strutture (quelle depressionarie e l'Alta africana).

IL METEO A BREVE TERMINE

Nelle prossime ore, come saprete, ci aspettiamo una temporanea flessione dell'attuale promontorio anticiclonico. Promontorio che, è bene ricordarlo, è venuto dal nord Africa e sta portando i primi, veri caldi d'inizio estate. Non ovunque, o meglio, su alcune regioni - quelle di ponente e in modo particolare la Sardegna - il respiro africano si percepisce maggiormente.

Dicevamo, nelle prossime ore una circolazione d'aria fresca lambirà l'Italia orientale determinando una temporanea flessione dell'Alta Pressione. Significa che, soprattutto nelle adriatiche, le temperature caleranno e ci sarà spazio per qualche episodio temporalesco. Temporali che, localmente, potrebbero risultare di forte intensità anche se possiamo dirvi che i fenomeni di maggiore consistenza dovrebbero colpire principalmente i Balcani.

Dopodiché, tra giovedì e sabato, l'Alta Pressione traslerà verso est e si posizionerà con più decisione su tutte le nostre regioni. Vuol dire che l'aria calda, seppur leggermente smorzata rispetto a quanto accaduto ultimamente ad esempio tra Spagna e Portogallo, farà salire le temperature lungo l'intero stivale.

FORTI CONTRASTI TERMICI, RISCHIO FENOMENI VIOLENTI

In apertura abbiamo parlato di una netta contrapposizione tra costanti affondi depressionari sull'Europa sudoccidentali e consistenti rimonte anticicloniche africane destinate - a quanto pare - alle nostre regioni. Tutto ciò, chiaramente, vorrebbe dire enormi contrasti termici lungo la linea di separazione tra i due impianti barici ed è un po' ciò che dovrebbe succedere anche a cavallo tra domenica e i primissimi giorni della prossima settimana.

I modelli matematici di previsione continuano a proporci, infatti, un peggioramento proveniente da ovest associabile all'approfondimento di un vortice depressionario sui settori occidentali del vecchio continente. Non a caso potrebbero verificarsi violenti temporali, quindi massima attenzione.

POI TORNEREBBE IL CALDO

A seguire riecco apparire l'Anticiclone africano, ma il suo posizionamento dovrebbe essere tale da portare caldo soprattutto nelle regioni del Sud Italia. In realtà la stabilità atmosferica potrebbe prevalere per gran parte della seconda settimana di maggio, eccezion fatta per strappi temporaleschi - anche violenti - che potrebbero manifestarsi su alcune regioni come ad esempio il Nordovest, le tirreniche settentrionali e la Sardegna.

Poi, elemento non trascurabile, sull'Europa centro settentrionale continueremo a osservare masse d'aria fredda di estrazione artica. Elemento, giusto dirlo, che potrebbe cambiare le carte in tavola, se non addirittura stravolgere l'intero impianto circolatorio.

IN CONCLUSIONE

Dinamicità atmosferica, su questo non ci piove. Dinamicità tipicamente primaverile, che porterà caldo ma che porterà anche i classici violenti temporali del mese di maggio.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Ivan Gaddari

