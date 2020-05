Meteo Italia sino al 12 maggio incredibile: CALDO, poi sconquasso di TEMPORALI

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO FINO AL 12 MAGGIO

Pian piano, giorno dopo giorno, i modelli matematici di previsione si stanno orientando su un trend meteo climatico univoco: il caldo d'inizio maggio.

Oggi, carte alla mano, sembra che l'europeo ECMWF si stia leggermente allineando al collega americano GFS e che quindi nel periodo a cavallo tra il 4 e il 7 maggio possa realmente affermarsi l'Anticiclone africano. Diciamo che si sta procedendo, come spesso capita, verso una soluzione intermedia che dovrebbe vedere prevalere il primo caldo stagionale su gran parte del Centro Sud e tra le due Isole Maggiori.

Altro elemento in comune, nella lettura modellistica, la presenza di masse d'aria fredda tra l'Europa settentrionale e orientale, così come l'Atlantico dovrebbe continuare a picchiar duro sui settori occidentali. Che significa? Semplice, che con tutti questi disturbi difficilmente si andrà incontro a un periodo anticiclonico duraturo e che i contrasti termici ben presto scateneranno i primi violenti temporali della stagione. Prima in varie zone del vecchio continente, poi anche in Italia.

IL METEO A BREVE TERMINE

La settimana "atlantica" sta per volgere al termine e come previsto transiteranno altre due perturbazioni. Entrambe lambiranno le Alpi, ma la seconda scivolerà sui Balcani e poi al Centro Sud.

Andiamo con ordine: la prima è attesa in giornata e dovrebbe provocare altri temporali nelle regioni settentrionali, oltre a delle nevicate sulle Alpi (a quote medio alte) e qualche scroscio di pioggia sulle tirreniche centro settentrionali. Possibili sconfinamenti piovosi in direzione delle Marche. Nel resto d'Italia prevalenza di bel tempo e venti localmente intensi dai quadranti occidentali.

Sabato transiterà la seconda perturbazione, anche in questo caso colpirà prima l'arco alpino con fenomeni in estensione alle pianure del Nord ma come detto scivolerà in direzione dei Balcani e nella giornata di domenica dovrebbe colpire il Centro Sud. Si prospettano fenomeni localmente intense, specie sulle adriatiche, con temporali, nubifragi e grandinate.

POI IL CALDO

Da lunedì 4 maggio, importantissima giornata per tutti noi italiani (comincerà la cosiddetta fase 2), avremo un progressivo miglioramento delle condizioni meteo. Miglioramento indotto dall'intervento dell'Alta Pressione africana, che si porterà sui settori occidentali italiani - a cominciare dalla Sardegna - dando luogo ad una vera e propria ondata di caldo d'Estate.

L'Alta Pressione dovrebbe espandersi progressivamente in direzione del Centro Sud, a livello termico possiamo dirvi che potrebbe avvicinarsi l'isoterma +20°C alla Sardegna, altrove la +15°C (stiamo parlando di temperature a 1500 metri di altitudine circa), il ché potrebbe tradursi in picchi di oltre 30°C di massima in alcune località italiane.

Attenzione però, perché il caldo in eccesso potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio. Col gran subbuglio atmosferico continentale, a causa di masse d'aria fredda e di perturbazioni atlantiche, il dominio anticiclonico dovrebbe terminare presto. Diciamo verso la conclusione della prima settimana di maggio, allorquando l'arrivo di un vortice depressionario potrebbe realmente scatenare "l'inferno".

Si profilano i primi, violenti temporali primaverili, ove per violenti intendiamo quei fenomeni temporaleschi accompagnati da nubifragi, colpi di vento e furiose grandinate.

IN CONCLUSIONE

Attenzione, quindi, perché come andiamo scrivendo da tempo il mese di maggio potrebbe rivelarsi estremo tra ondate di caldo premature e improvvisi violenti peggioramenti.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

