Meteo Italia sino al 10 maggio, CALDO sì CALDO no: le ultimissime

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO FINO AL 10 MAGGIO

Se fino all'altro ieri potevamo manifestare apertamente la convinzione che si stesse andando incontro alla prima, intensa ondata di caldo dell'anno nelle ultime 36 ore il trend meteo climatico ha subito alcune variazioni.

I modelli matematici di previsione, in particolare i due più importanti ovvero GFS e ECMWF, stanno evidenziando discordanze rilevanti. Discordanze che andremo ad analizzare tra non molto, quel che possiamo anticiparvi è che la spinta dinamica dell'Alta Pressione africana ci sarà e dovrebbe coinvolgere alcune delle nostre regioni, ma potrebbe essere ostacolata da un'intensa circolazione fredda sull'Est Europa.

Meteo 7 Giorni: instabile sino al ponte del 1° Maggio, rovesci e temporali

A ovest, invece, l'Atlantico dovrebbe comunque continuare a farsi sentire ed in particolare sui settori sudoccidentali del vecchio continente. Atlantico che, tramite il pressing depressionario, dovrebbe forzare la resistenza del promontorio anticiclonico dando luogo a un peggioramento attorno alla conclusione della prima settimana di maggio.

Meteo d'aprile da piena estate, ben più di 30 GRADI nel recente passato

IL METEO A BREVE TERMINE

Il breve termine, come previsto, è dominato dal flusso zonale. Le correnti provenienti da ovest trasportano impulsi perturbati, la cui traiettoria è quella canonica: ovest-est. Non coinvolgono tutte le nostre regioni, o meglio, non su tutte le regioni d'Italia l'influenza è così marcata.

Al Nord, sicuramente, gli effetti in termini di precipitazioni continueranno a farsi sentire anche nei prossimi giorni provocando piogge localmente intense che potranno assumere carattere di temporale. Possibili grandinate, ma anche - così com'è successo nelle ultime ore - anche delle nevicate oltre 1800-2000 metri di quota (ovviamente sulle Alpi).

Poi avremo un parziale coinvolgimento delle tirreniche, seppur con possibilità a tratti di fenomeni localmente intensi specie a ridosso dei contrafforti marittimi. Difficilmente vi saranno sconfinamenti lungo l'Adriatico, lo stesso dicasi per le due Isole Maggiori. In queste regioni la componente più attiva sarà quella del vento, che soffierà a tratti con raffiche davvero intense.

INIZIO MAGGIO, CALDO OPPURE NO?

Le ultimissime interpolazioni modellistiche ci dicono che il caldo potrebbe coinvolgere le regioni occidentali e in particolare Sardegna, Sicilia, Nordovest, le tirreniche. Su questo, carte alla mano, sembrerebbero non esserci dubbi. C'è però qualche incertezza circa l'entità della rimonta africana ed è giunto il momento di illustrarvi in dettaglio le differenze modellistiche citate in apertura.

L'europeo ECMWF, come anticipato, continua a individuare una circolazione d'aria fredda sull'Europa orientale e tale circolazione potrebbe spingersi sin sulle adriatiche e al Sud. Se così fosse oltre a limitare il caldo sui settori occidentali, nelle regioni or ora indicate avverrebbe una diminuzione delle temperature sostanziale. Invece che caldo farebbe decisamente fresco.

L'americano GFS, al contrario, continua ad andare per la sua strada dando meno importanza alla circolazione fredda orientale e conseguentemente ingigantendo la rimonta anticiclonica africana. Se così fosse allora sì che il caldo si farebbe realmente sentire, quel caldo estivo di cui abbiamo parlato nei precedenti approfondimenti e che in quanto tale ci porterebbe il primo vero assaggio di bella stagione.

Chi avrà ragione? Dovendo fare un raffronto in termini di affidabilità verrebbe da dire che potrebbe avere ragione il modello europeo, ma per avere una risposta in tal senso occorrerà pazientare ancora qualche giorno.

IN CONCLUSIONE

Ciò che è abbastanza evidente è che comunque stiamo andando incontro a un periodo di vivacità atmosferica, anche perché in entrambi i casi - sia che prevalga la tesi europea, sia che abbia la meglio quella americana - dopo il caldo potrebbe subentrare un severo peggioramento temporalesco.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.

Pubblicato da Ivan Gaddari

