Meteo Italia: evoluzione sino a fine anno. Anticiclone insidiato dal FREDDO

METEO SINO AL 31 DICEMBRE, ANALISI E PREVISIONE

L'anticiclone di Natale si va rafforzando sull'Italia, con il bel tempo che è tornato protagonista quasi ovunque, stante l'espansione da ovest di un campo di alta pressione. Si sono ormai affievoliti anche gli ultimi disturbi sulle estreme regioni meridionali. Dopo un dicembre movimentato e mite, sono quindi giornate più tranquilli anche se parte una certa ventilazione ancora sostenuta da nord/ovest.

Meteo sino all'EPIFANIA con l'INVERNO ed il FREDDO in agguato

L'Italia non è completamente protetta dall'anticiclone che resta leggermente defilato ed i cui massimi si mantengono sull'Europa Occidentale. Ulteriori insidie andranno nell'immediato a lambire il Sud Italia, oltre alle Alpi confinali che risentiranno del 'ammassarsi di nuvolosità dovuta alle correnti settentrionali.

Queste festività natalizie stanno trascorrendo ancora con clima decisamente poco invernale, in linea con quello è stato finora il mese di dicembre 2019 non solo in Italia, ma anche in gran parte dell'Europa. Il rinforzo dell'anticiclone trae giovamento dall'apporto di un promontorio di matrice subtropicale. Un cambiamento inizierà però a manifestarsi dal 27 dicembre.

Fine d'anno tra FREDDO e MOSTRUOSO ANTICICLONE: colossale ribaltone

IMPULSO FREDDO A FINE ANNO RIPORTERA' METEO INVERNALE

Fin dalla giornata di Santo Stefano, una pesante circolazione da nord andrà man mano a traghettare masse d'aria più fresca dal Nord Europa, fino all'ingresso più incisivo di un impulso artico alla fine del 27 dicembre. In questo frangente ci sarà un parziale arretramento ad ovest dell'anticiclone a favorire la penetrazione dell'irruzione nordica verso l'Italia.

METEO fine ANNO in attesa di possibile FREDDO e MALTEMPO

L'obiettivo principale della colata artica sarà rappresentato, con ogni probabilità dall'area balcanica. I massimi dell'anticiclone si posizioneranno tra Europa Centrale e Danimarca, con l'aria fredda che si insinuerà lungo il corridoio orientale dell'anticiclone. Un impulso artico entrerà poi più deciso il giorno 28 attraverso venti nord/orientali verso il medio-basso versante adriatico e il Sud.

Non sarà un raffreddamento eccezionale, ma almeno su queste zone le temperature scenderanno un po' sotto la media. L'afflusso d'aria fredda non dovrebbe però protrarsi a lungo, raggiungendo il culmine tra il 29 e il 30 dicembre. L'anticiclone non si darà per vinto e avrà tutte le intenzioni di tornare verso l'Italia tra San Silvestro e Capodanno, dando una spallata all'irruzione fredda.

Meteo NATALE, quiete atmosferica, arriva l'ANTICICLONE prima del FREDDO

METEO PER SANTO STEFANO, PREVALENTE BEL TEMPO MA CON DISTURBI

Ci saranno solamente delle piccole novità rispetto al Natale, con l'alta pressione in rinforzo a favorire tempo in gran parte stabile e soleggiato, se si fa eccezione di un po' di variabilità tra medio e basso versante adriatico, dove non è escluso qualche piovasco mattutino in miglioramento in giornata. Queste zone saranno lambite da temporanee infiltrazioni d'aria più fresca e instabile.

Meteo di Gennaio, come sarà... tra anticicloni e incursioni fredde

Disturbi nuvolosi non mancheranno nemmeno sul basso versante tirrenico e il nord della Sicilia, ma senza fenomeni significativi. Nubi irregolari saranno presenti, per aria più umida, sulla parte ovest della Sardegna. Le temperature subiranno un lieve calo sui versanti adriatici, a causa dei primi spifferi freddi da nord/est, e sulle pianure del Nord ove cesserà l'effetto del favonio.

CENNI METEO ALL'EVOLUZIONE DEL WEEKEND

Un impulso fronte accompagnerà l'approssimarsi d'aria più fredda fin da venerdì. Ci sarà un peggioramento sulle Alpi con qualche nevicata perlopiù sulle aree confinali. Dopo aver valicato le Alpi, il fronte si ripresenterà verso le regioni adriatiche, con qualche piovasco nella notte sulle basse Marche, Abruzzo, Molise, Lucania e medio-alta Puglia, a carattere nevoso sulle zone interne.

Per sabato si accentuerà l'afflusso freddo, ad alimentare instabilità sul medio-basso versante adriatico, ma anche tra Calabria e nord della Sicilia. I fenomeni saranno intermittenti anche a carattere di rovescio, con tendenza a qualche nevicata fino in collina lungo i versanti adriatici della dorsale appenninica centrale.

VERSO CLIMA PIU' FREDDO, MA NON TROPPO

Appare confermato un netto ridimensionamento del caldo anomalo protagonista dell'ultimo periodo. Già da Santo Stefano giungerà aria più fresca da nord-nord/est. Un impulso d'aria artica determinerà un ulteriore raffreddamento tra Adriatiche e Sud, specie tra il 28 e il 29 dicembre, con temperature che precipiteranno anche al di sotto della media.

ULTERIORI TENDENZE METEO

A seguito dell'irruzione fredda del weekend, l'anticiclone dovrebbe poi nuovamente spingere da ovest e irrobustirsi da San Silvestro, per un Capodanno più soleggiato e mite. Insomma, l'inverno sembra ancora avere molta difficoltà a decollare davvero, a causa di un Vortice Polare che continua a mantenersi molto attivo.

Aggiornamenti e monitoraggio evoluzione meteo, 24/24 ore a cura dello Staff

LINK rapido alle PREVISIONI METEO dei capoluoghi di regione d'Italia, oppure vai su CERCA la tua localita' nel campo form in alto alla pagina:

- ANCONA

- AOSTA

- BARI

- BOLOGNA

- CAGLIARI

- CAMPOBASSO

- CATANZARO

- FIRENZE

- GENOVA

- L'AQUILA

- MILANO

- NAPOLI

- PALERMO

- PERUGIA

- POTENZA

- ROMA

- TORINO

- TRENTO

- TRIESTE

- VENEZIA

Pubblicato da Mauro Meloni

Inizio Pagina