Meteo Italia sino al 9 Gennaio, dopo l'Epifania cresce il rischio GELO

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO FINO AL 9 GENNAIO

Nell'articolo precedente avevamo parlato di una certa linearità da parte dei modelli matematici di previsione, definendo l'evoluzione meteo climatica d'inizio anno sostanzialmente segnata.

Contestualmente avevamo però sottolineato alcune differenze importanti, legate all'interpretazione circa la tenuta del possente Anticiclone che sta caratterizzando quest'ultima fase dell'anno. Anticiclone visto persistere in loco anche nella prima settimana del 2020, quindi disteso dall'Europa occidentale all'Europa centrale con parziale influenza sul nostro Paese.

Oggi gli stessi modelli matematici ci dicono che la tenuta potrebbe essere messa in crisi da un piccolo vortice ciclonico in ingresso a Capodanno e capace di destabilizzare pesantemente la struttura. Vortice che a quanto pare potrebbe approdare sui nostri mari, determinando un peggioramento ma soprattutto aprendo una falla barica all'interno della quale potrebbero inserirsi impulsi freddi artici. A quel punto saremo attorno all'Epifania.

IL METEO A BREVE TERMINE

L'argomento freddo è di strettissima attualità perché proprio in queste ore stiamo avendo la prima irruzione dell'inverno.

Irruzione che viene da est, che scorre lungo il fianco orientale dell'Alta Pressione - posizionata come scritto pocanzi - e che sta coinvolgendo soprattutto le regioni del medio basso Adriatico e del Sud. La diminuzione termica si fa sentire anche altrove, ma le precipitazioni si verificheranno nelle aree succitate.

Precipitazioni che assumeranno carattere nevoso a quote molto basse, soprattutto oggi. La presenza, comunque, di un'area di pressione leggermente meno vivace fungerà da calamita per il vortice d'inizio 2020.

IL METEO D'INIZIO ANNO

Dobbiamo dirvi che il vortice ciclonico evolverà verso quella che in gergo tecnico definiamo "goccia fredda" e in quanto tale la traiettoria rappresenterà quasi certamente una spina nel fianco nella previsione modellistica.

Tuttavia, giusto rimarcarlo, i più autorevoli centri di calcolo sono abbastanza convinti che la goccia fredda sia destinata a interessarci. Potrebbe giungere a ridosso della Sardegna e da lì aprire un'ampia falla barica foriera d'instabilità in un quadro termico che dovrebbe risultare sostanzialmente allineato al periodo.

Ciò perché contestualmente potrebbero arrivare degli impulsi freddi da nord, quindi più meridiani, capaci di ringalluzzire l'ampia circolazione depressionaria. Ipotesi, quest'ultima, che aprirebbe le porte a una fase di brutto tempo invernale. Le nevicate potrebbero spingersi a bassa quota, specialmente sul Nord Italia ma con eventuale estensione anche ad altre zone.

ONDATA DI FREDDO

Successivamente, attorno alla conclusione della prima decade del 2020, un'irruzione artica più consistente potrebbe raggiungerci e dar luogo a una tipica fase invernale mediterranea. Gli ultimi aggiornamenti prospettano un evento di una portata rilevane, ma sono necessarie conferme.

Potremmo assistere ad altre nevicate a bassa o bassissima quota, arrecate dall'approfondimento di un vortice ciclonico proprio sui nostri mari. Ovviamente stiamo parlando di distanze temporali al momento siderali (in un contesto così variabile come quello di questi mesi), pertanto dobbiamo ragionare in termini ipotetici e aggiornarci non appena avremo qualche elemento in più per poter ragionare sull'effettiva realizzazione dell'impianto.

IN CONCLUSIONE

Inverno che, al di là delle dinamiche atmosferiche che non sembrano mettersi troppo bene, potrebbe comunque riservare delle sorprese. Staremo a vedere. Abbiamo sempre diffidato delle previsioni semplificate dei modelli matematici stagionali, queste, rammentiamo, prospettano anomalia climatiche con temperature molto superiori alla media, e volendo strafare, ci prospettano un'estate caldissima.

Insomma, meglio fermarsi a previsioni meteo e non quelle stagionali, in quanto il tema di questi tempi è ben più complesso che gli scorsi anni.

